Domeniul schiabil din Sinaia, închis din cauza vântului puternic

Administratorii domeniului schiabil din Sinaia au anunțat, vineri, că acesta este închis din cauza vântului puternic. În zona montană înaltă, vântul suflă cu viteze de 60–70 km/h.

Domeniul schiabil din Sinaia a fost închis vineri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. La altitudini de peste 1.800 de metri, vântul prezintă intensificări.

„Viteza vântului este în creștere. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui, Telescaunul Dorului și Teleschiul Călugărul nu pornesc astăzi.

Domeniul schiabil este închis”, au anunțat administratorii domeniului schiabil. Aceștia au precizat că Telecabina, tronsonul 1 (Sinaia – Cota 1400), nu va funcționa cu public din cauza vântului puternic din zona pilonului 3.

Vânt puternic în zona de munte din Prahova

În județul Prahova, în zona de munte, în intervalul 20 martie – 22 martie, ora 18:00, este în vigoare o informare meteorologică de vânt puternic.

„În intervalul menționat, temporar, mai ales pe parcursul zilei, în jumătatea de est a țării, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă, de 60–70 km/h”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).