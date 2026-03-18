George Genoiu, omagiat la Academia Română. Colegiul „Caragiale” din Ploiești, parte a evenimentului

Academia Română a găzduit, pe 16 martie 2026, sesiunea omagială „Solfegiu în G major – George Genoiu și cultura dialogului”, eveniment dedicat personalității lui George Genoiu și legăturii sale cu Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești.

Desfășurată în Aula Academiei Române, reuniunea l-a readus pe George Genoiu în centrul dialogului cultural național, fiind prezentat ca o figură care a legat, prin activitatea sa, școala, cultura și societatea.

Un moment aparte al evenimentului l-a constituit intervenția reprezentanților Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, care au subliniat rolul formativ al instituției și contribuția acesteia la formarea unor personalități capabile să susțină cultura dialogului.

În cadrul sesiunii, George Genoiu a fost evocat ca dramaturg, critic de teatru, editor și constructor de instituții culturale, dar și ca un reper al culturii române contemporane și un mediator între generații și domenii.

Prin organizarea acestui eveniment, Academia Română a reafirmat rolul esențial al educației în formarea valorilor culturale și importanța dialogului ca fundament al unei societăți coerente.

„Astăzi, Academia Română a transmis un mesaj despre George Genoiu și cultura dialogului către națiunea română”, a declarat Cezar Genoiu.