Mircea Vintilă, Ducu Bertzi și Emeric Imre urcă pe scena Festivalului „Om Bun” de la Breaza

În perioada 24-26 martie, la Breaza va avea loc cea de-a șasea ediție a Festivalului „Om Bun”, eveniment care continuă tradiția muzicii folk în oraș.

Ca și în anii trecuți, festivalul se va desfășura în fosta Sală Amfiteatru a Primăriei Orașului Breaza, redenumită în urmă cu doi ani, în timpul festivalului, Sala „Victor Socaciu”.

Ediția din acest an aduce pe scenă nume cunoscute ale muzicii folk, printre care Mircea Vintilă, Emeric Imre, Ducu Bertzi, Laurențiu Cazan, Marius Roje, Titus Constantin, Cătălin Stepa, Ana-Maria Păunescu, Alexandra Păunescu-Șerban, Vali Petcu, Florin Săsărman, Angela Marieșiu, Niki Puchianu, Teodora Denisa Fodac, Mircea Rusu, Cristian Buică, Raul Silaghi și Eugen Baboi.

Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar abonamentul pentru toate cele trei zile de festival costă 120 de lei.

Biletele pot fi cumpărate de la Centrul Cultural „Ion Manolescu”, de pe Bulevardul Republicii nr. 78, la sediul fostei Primării. De asemenea, acestea pot fi rezervate și la numărul de telefon 0723 870 556.

Primarul orașului Breaza, Bogdan Novac, a declarat că organizarea festivalului reprezintă și o promisiune morală dusă mai departe în memoria lui Victor Socaciu.

„Revin în fiecare an către același lucru în ceea ce privește Gala Folk «Victor Socaciu». Dincolo de câștigul cultural pe care Festivalul de Folk «Om Bun» îl aduce în orașul nostru, atât eu, cât și Primăria Orașului Breaza ne-am luat un angajament moral în fața maestrului Victor Socaciu, căruia i-am promis la prima ediție a festivalului că vom duce mai departe această poveste începută în anul 2021”, a declarat edilul.

Festivalul este organizat de Primăria Orașului Breaza, Consiliul Local Breaza și Centrul Cultural „Ion Manolescu”, în parteneriat cu Asociația Culturală „Tatiana Stepa”.