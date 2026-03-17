Șahul a adus împreună copii, liceeni, părinți și bunici la Zbor Hub Ploiești

Zbor Hub Ploiești a găzduit miercuri, 11 martie, de la ora 18:30, evenimentul „Opening Move: Checkmate the Machine”, o inițiativă dedicată promovării șahului în comunitate.

Evenimentul a fost organizat de Asociația EUROSPIRIT și Zbor Hub Ploiești, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Prahova și Pleiada de Șah, și a reunit aproximativ 30 de participanți de toate vârstele, de la copii și liceeni până la părinți și bunici.

Pe parcursul serii, cei prezenți au participat la o lecție deschisă susținută de Constantin Țurlea, după care au avut ocazia să joace partide de șah într-o atmosferă prietenoasă și educativă.

Unul dintre momentele care au atras cel mai mult interes a fost confruntarea participanților cu un robot inteligent de șah, provocare care a adus un plus de spectaculozitate evenimentului și a arătat cum tradiția acestui sport al minții poate merge mână în mână cu tehnologia.

Organizatorii spun că scopul principal al întâlnirii a fost promovarea șahului ca activitate educativă și recreativă, capabilă să dezvolte gândirea strategică, răbdarea și spiritul competitiv într-un mod sănătos.

Evenimentul face parte dintr-o serie de inițiative dedicate susținerii și popularizării șahului în rândul comunității locale.

Zbor Hub Ploiești face parte din proiectul ZBOR susținut de BCR, un ecosistem de educație și comunitate pentru tineri cu vârste între 14 și 25 de ani, construit în jurul unor hub-uri fizice, al aplicației Zbor și al unor programe dedicate de educație financiară, antreprenoriat și dezvoltare personală.