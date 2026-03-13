Școala Spectrum Ploiești organizează admiterea la clasa a V-a

Școala Spectrum Ploiești anunță organizarea admiterii la clasa a V-a, în data de 9 mai, în intervalul 09:00–11:00, după finalizarea Cercului de Matematică.

Admiterea se adresează tuturor elevilor din județul Prahova care termină clasa a IV-a.

Potrivit organizatorilor, participanții au șansa de a obține reduceri de până la 100% la taxa de școlarizare, în funcție de rezultatele obținute.

„Vă așteptăm să descoperiți un mediu educațional modern, orientat spre performanță, dezvoltare și încredere în propriul potențial”, au transmis reprezentanții Școlii Spectrum.

Înscrierile se fac prin acest formular: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwAW7JydoxfS…/viewform