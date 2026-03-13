Școala Spectrum Ploiești organizează admiterea la clasa a V-a

Școala Spectrum Ploiești anunță organizarea admiterii la clasa a V-a, în data de 9 mai, în intervalul 09:00–11:00, după finalizarea Cercului de Matematică.
- Publicitate -
Admiterea se adresează tuturor elevilor din județul Prahova care termină clasa a IV-a.
Potrivit organizatorilor, participanții au șansa de a obține reduceri de până la 100% la taxa de școlarizare, în funcție de rezultatele obținute.
- Publicitate -
„Vă așteptăm să descoperiți un mediu educațional modern, orientat spre performanță, dezvoltare și încredere în propriul potențial”, au transmis reprezentanții Școlii Spectrum.
Înscrierile se fac prin acest formular: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwAW7JydoxfS…/viewform