Lista blocurilor din Ploiești unde vor fi amplasate stații de încărcare pentru mașini electrice

Primăria Ploiești a pus în dezbatere publică un proiect privind amplasarea a 44 de stații de încărcare pentru mașini electrice în parcările rezidențiale din Ploiești, în zona punctelor termice ale Termo Ploiești.

- Publicitate -

Este vorba despre o investiție din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de 1,125 milioane de euro, fără TVA.

Stațiile de încărcare ar urma să fie montate de Termo Ploiești până cel târziu la 29 iunie 2026.

- Publicitate -

Contactat de Observatorul Prahovean, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a declarat că stațiile de încărcare sunt în depozitele companiei, care are capacitatea de a le monta în termenul respectiv.

”În ceea ce privește tariful practicat pentru încărcarea mașinilor electrice vom face o analiză, însă va fi unul care să încurajeze transportul eco” a declarat Becheanu.

Nr. Punct termic Adresa

1 PT 12 Vest Șoseaua Vestului nr. 20, bl. 102C/D

2 PT 4 Vest Minerva, bl. 72E

3 PT 2 Vest Înfrățirii, bl. 19bis

4 PT 16 Vest Anotimpului, bl. 40A / Baraoltului

5 PT 6 Vest Baraolt, bl. 45 / Anotimpului

6 PT 1 9 Mai Libertății, bl. 87 / Domnișori

7 PT 2 9 Mai Aleea Prislop nr. 2, bl. 39B / Aleea Strunga

8 PT 3 9 Mai Aleea Arnăuți nr. 2, bl. 55

9 PT 4 9 Mai Frăsinet, bl. 5N

10 PT 5 9 Mai Sondelor, bl. 10A

11 PT 6 9 Mai Eroilor, bl. 15D / Intrarea Daliei

12 PT 22 Vest Cristianul, bl. 152C / Șipote

13 PT 6 Malu Roșu Vitejilor

14 PT 5 Malu Roșu Aviatorilor

15 PT 13 Democrației Democrației nr. 37

16 CT Bucov Poștei 71

17 PT 5 Mihai Bravu Aleea Chimiei nr. 2 / Cornățel

18 PT 3 Mihai Bravu Petrochimiștilor

19 PT 2 Mihai Bravu Sabinelor nr. 4 / Metalurgiștilor

- Publicitate -

20 PT 1 Mihai Bravu Sabinelor nr. 2

21 PT 5 Democrației Arieșului / Theodor Aman

22 PT 7 Democrației Glinka nr. 3 / Cavalului

23 PT 18 Democrației Muzicanți / Aleea Lacrămioarei

24 PT 16 Democrației Cumpătului, bl. M1–M2

25 PT 2 Calea București Bd. București, bl. 5D

26 PT 1 Calea București Bd. București nr. 24B

27 PT 5 Sud Mihai Eminescu nr. 22 / Bobâlna

28 PT 3 Malu Roșu Râșnovenilor, bl. 55 / Baciului

29 PT 8 Malu Roșu Erou Sergent Gh. Mateescu

30 PT 12 Republicii Râșnovenilor, bl. 55 / Baciului

31 PT 7 Republicii Bd. Republicii nr. 122, bl. 13B

32 PT 16 Malu Roșu Zidari nr. 14

33 PT 1 23 August Intrarea Căminelor / Veniamin Costache

34 PT 12 23 August Elena Doamna / Lăpușna

35 PT 11 Republicii Gh. Doja, bl. 34I

36 PT 8 Republicii Gh. Doja, bl. 37I

37 PT 1 Nord Scorușului, bl. 15

38 PT 6 Nord Găgeni, bl. 110

39 PT 7 Nord Brumărelelor nr. 3, bl. 119

40 PT 10 Nord Cameliei, bl. 65

41 PT 4 Nord Cameliei, bl. 39

42 PT 2 Nord Cameliei, bl. 45

43 PT 17 Malu Roșu Aleea Vlăsiei nr. 1

44 PT 6 Republicii Bd. Republicii nr. 122, bl. 16B / C-tin Brezeanu