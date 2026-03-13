Lista blocurilor din Ploiești unde vor fi amplasate stații de încărcare pentru mașini electrice

Primăria Ploiești a pus în dezbatere publică un proiect privind amplasarea a 44 de stații de încărcare pentru mașini electrice în parcările rezidențiale din Ploiești, în zona punctelor termice ale Termo Ploiești.
Este vorba despre o investiție din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de 1,125 milioane de euro, fără TVA.
Stațiile de încărcare ar urma să fie montate de Termo Ploiești până cel târziu la 29 iunie 2026.
Contactat de Observatorul Prahovean, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a declarat că stațiile de încărcare sunt în depozitele companiei, care are capacitatea de a le monta în termenul respectiv.
”În ceea ce privește tariful practicat pentru încărcarea mașinilor electrice vom face o analiză, însă va fi unul care să încurajeze transportul eco” a declarat Becheanu.
Nr. Punct termic Adresa
1 PT 12 Vest Șoseaua Vestului nr. 20, bl. 102C/D
2 PT 4 Vest Minerva, bl. 72E
3 PT 2 Vest Înfrățirii, bl. 19bis
4 PT 16 Vest Anotimpului, bl. 40A / Baraoltului
5 PT 6 Vest Baraolt, bl. 45 / Anotimpului
6 PT 1 9 Mai Libertății, bl. 87 / Domnișori
7 PT 2 9 Mai Aleea Prislop nr. 2, bl. 39B / Aleea Strunga
8 PT 3 9 Mai Aleea Arnăuți nr. 2, bl. 55
9 PT 4 9 Mai Frăsinet, bl. 5N
10 PT 5 9 Mai Sondelor, bl. 10A
11 PT 6 9 Mai Eroilor, bl. 15D / Intrarea Daliei
12 PT 22 Vest Cristianul, bl. 152C / Șipote
13 PT 6 Malu Roșu Vitejilor
14 PT 5 Malu Roșu Aviatorilor
15 PT 13 Democrației Democrației nr. 37
16 CT Bucov Poștei 71
17 PT 5 Mihai Bravu Aleea Chimiei nr. 2 / Cornățel
18 PT 3 Mihai Bravu Petrochimiștilor
19 PT 2 Mihai Bravu Sabinelor nr. 4 / Metalurgiștilor
20 PT 1 Mihai Bravu Sabinelor nr. 2
21 PT 5 Democrației Arieșului / Theodor Aman
22 PT 7 Democrației Glinka nr. 3 / Cavalului
23 PT 18 Democrației Muzicanți / Aleea Lacrămioarei
24 PT 16 Democrației Cumpătului, bl. M1–M2
25 PT 2 Calea București Bd. București, bl. 5D
26 PT 1 Calea București Bd. București nr. 24B
27 PT 5 Sud Mihai Eminescu nr. 22 / Bobâlna
28 PT 3 Malu Roșu Râșnovenilor, bl. 55 / Baciului
29 PT 8 Malu Roșu Erou Sergent Gh. Mateescu
30 PT 12 Republicii Râșnovenilor, bl. 55 / Baciului
31 PT 7 Republicii Bd. Republicii nr. 122, bl. 13B
32 PT 16 Malu Roșu Zidari nr. 14
33 PT 1 23 August Intrarea Căminelor / Veniamin Costache
34 PT 12 23 August Elena Doamna / Lăpușna
35 PT 11 Republicii Gh. Doja, bl. 34I
36 PT 8 Republicii Gh. Doja, bl. 37I
37 PT 1 Nord Scorușului, bl. 15
38 PT 6 Nord Găgeni, bl. 110
39 PT 7 Nord Brumărelelor nr. 3, bl. 119
40 PT 10 Nord Cameliei, bl. 65
41 PT 4 Nord Cameliei, bl. 39
42 PT 2 Nord Cameliei, bl. 45
43 PT 17 Malu Roșu Aleea Vlăsiei nr. 1
44 PT 6 Republicii Bd. Republicii nr. 122, bl. 16B / C-tin Brezeanu
Astia au masini cumparate cat e minimul pe economie si voi visati la asa ceva,ei nu vad ca sunt parcarile pline rable vechi din 2020 in jos si ei fac statii de incarcare😂
Buna ziua,
si asa nu avem locuri de parcare. De ce nu se intaleaza pe Alba Iulia, unde este spatiu, nu in parcarile deja supraaglomerate. Ar fi o decizie total nepotrivita care ar colapsa si mai mult parcarile. Si asa sunt invadata aceste parcari de autoutilitare pe care nimeni nu le observa desi exista lege.Dar ce sa faci, Politia Locala are doar preocuparea de-a numara banii la avans si lichidare…un oras cu o administratie total depasita si neinteresata decat de propriul salariu. NU SUNT DE ACORD AMPLASAREA ACESTOR STATII IN PARCARILE SI ASA SUPERAGLOMERATE!
Asta ne mai lipsea,bani aruncați!