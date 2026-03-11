Schimbare majoră la vânzarea unei mașini. Ce regulă nouă se aplică

Guvernul a introdus o condiție suplimentară pentru șoferii care vor să își radieze din circulație o mașină. Pe lângă depunerea declarației de radiere la organul fiscal local, proprietarul trebuie să achite și toate obligațiile de plată datorate bugetului local, nu doar cele legate de autoturism, până la data radierii.

Măsura a fost introdusă în OUG nr. 7/2026 și se aplică deja. Pentru radierea „la cerere”, în cazul vânzării unei mașini, proprietarul este obligat să achite toate obligațiile de plată restante către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde are domiciliul până la data radierii. Vorbim nu doar de impozitul auto, ci și de cel pe proprietățile deținute.

La rândul său, cumpărătorul mașinii este obligat și el să aibă toate taxele și impozitele locale plătite la zi.

Noua regulă se aplică și în cazul vânzării unei proprietăți, precum locuință sau teren.