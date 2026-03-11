- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Schimbare majoră la vânzarea unei mașini. Ce regulă nouă se aplică

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Vânzare auto

Guvernul a introdus o condiție suplimentară pentru șoferii care vor să își radieze din circulație o mașină. Pe lângă depunerea declarației de radiere la organul fiscal local, proprietarul trebuie să achite și toate obligațiile de plată datorate bugetului local, nu doar cele legate de autoturism, până la data radierii.

- Publicitate -

Măsura a fost introdusă în OUG nr. 7/2026 și se aplică deja. Pentru radierea „la cerere”,  în cazul vânzării unei mașini, proprietarul este obligat să achite toate obligațiile de plată restante către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde are domiciliul până la data radierii. Vorbim nu doar de impozitul auto, ci și de cel pe proprietățile deținute.

La rândul său, cumpărătorul mașinii este obligat și el să aibă toate taxele și impozitele locale plătite la zi.

- Publicitate -

Noua regulă se aplică și în cazul vânzării unei proprietăți, precum locuință sau teren.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

4 COMENTARII

  2. E nevoie de bani pentru pensii speciale, bugetari de lux, angajati fara sa vada biroul vreodata, ucrainieni si altele. Poate ar fi bine sa nu mai platim impozite. Deloc, nimeni.

  3. CA-MA-TA-RIE! Mai nou, ca tot vorbim de avocata poporului, daca cineva cumpara o masina acum, pentru care vanzatorul a achitat deja impozitul auto pe tot anul, si o vinde peste o luna, se plateste iar impozit auto, pentru aceeasi masina. E lege, deci trebuie sa o respectam.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Cronologia unui eșec de 10 milioane de euro. Cum a ratat Ploieștiul stația nouă de epurare

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -