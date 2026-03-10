- Publicitate -
Simularea Evaluării Naționale, organizată la Școala Spectrum Ploiești. Accesul este gratuit

Andra Ilie
simulare evaluare nationala spectrum ploiesti

Elevii de clasa a VIII-a din județul Prahova sunt invitați să participe la Simularea Evaluării Naționale, un exercițiu de pregătire organizat la Școala Spectrum Ploiești, care își propune să îi ajute pe copii să-și testeze nivelul de cunoștințe și să-și gestioneze emoțiile înainte de examenul real.

Potrivit organizatorilor, simularea vine cu mai multe beneficii practice: experiența unui examen în condiții reale, subiecte concepute după modelul oficial, evaluare și feedback, pentru identificarea nivelului actual de pregătire, oportunitatea de a reduce emoțiile înainte de examenul din vară.

Simularea include două probe: Limba și literatura română – 9 mai și Matematică – 16 mai.

Testarea va avea loc la Școala Spectrum din Ploiești.

Participarea este deschisă tuturor elevilor de clasa a VIII-a din județul Prahova și este gratuită.

Pentru înscrieri și detalii sunați la 0244554404 sau e-mail: [email protected].

Formularul de înscriere este disponibil AICI.

„Testează-ți cunoștințele, gestionează emoțiile examenului și vezi unde te situezi înainte de Evaluarea Națională!” este mesajul organizatorilor.

