Ambulanță cu „salvator automat” la Ploiești. Dispozitivul care face resuscitare în locul medicilor

Ploieștiul are, de astăzi, una dintre cele mai moderne ambulanțe din țară, dotată cu un dispozitiv automat de compresii toracice, capabil să facă resuscitare continuă în locul unui salvator uman.

Echipamentul a fost prezentat public în cadrul inaugurării noii substații a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Prahova, deschisă în incinta Stadionului „Ilie Oană”, un proiect care va reduce timpii de intervenție în cazurile de urgență din municipiu.

Dispozitivul care poate face resuscitare fără întrerupere

Piesa centrală a noii dotări este aparatul automat de compresii toracice, un dispozitiv extrem de important în intervențiile de resuscitare.

Acesta poate realiza compresii toracice constant, ritmic și fără întrerupere, înlocuind practic un salvator care ar trebui să efectueze manual manevrele de resuscitare.

Avantajul major este că aparatul poate menține aceeași intensitate a compresiilor pentru perioade lungi de timp, lucru dificil pentru o persoană.

În cazurile de stop cardio-respirator, fiecare secundă contează, iar continuitatea compresiilor poate face diferența dintre viață și moarte.

Echipamente medicale de ultimă generație în ambulanțele noi

Ambulanța prezentată la Ploiești este dotată cu o serie de echipamente moderne, folosite în intervențiile critice. Două injectomate, seringi automate care permit administrarea precisă și controlată a medicamentelor.

Un ventilator medical performant care susține respirația pacienților în stare gravă. Dar și un video-laringoscop care permite medicilor să realizeze intubații dificile, prin vizualizarea clară a căilor respiratorii.

În total, SAJ Prahova a primit 16 ambulanțe noi, dintre care 3 ambulanțe tip C2 (MAN) și 13 ambulanțe tip B1/B2 (VW Crafter). Autospecialele au fost achiziționate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, în cadrul proiectului PNRR – Modernizarea asistenței medicale de urgență.

Simulare pe stadion: jucător prăbușit în timpul meciului

Pe gazonul Stadionului „Ilie Oană” a fost organizată și o simulare realistă de intervenție medicală. Scenariul: un jucător se prăbușește pe teren în timpul unui meci. Doi voluntari din tribune intervin rapid, acordă primul ajutor și sună la 112. Aceștia încep manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului medical.

Imaginile de la simulare le puteți urmări la finalul articolului.

Ambulanța ajunge în scurt timp, iar echipa medicală preia intervenția, utilizând echipamentele moderne pentru stabilizarea pacientului. Exercițiul a demonstrat cât de important este lanțul supraviețuirii. De la reacția rapidă a martorilor, apelul la 112 și până la intervenția promptă a ambulanței.

Substația de la Stadionul „Ilie Oană” va reduce timpii de intervenție

Noua substație a fost deschisă pentru a reduce timpii de deplasare ai ambulanțelor, în special către estul municipiului. Analizele operaționale arată că traversarea orașului de la vest la est poate adăuga 4–5 minute la timpul de intervenție – un interval critic în cazurile grave.

Datele din 2025 arată presiunea uriașă asupra sistemului de urgență medical. 128.412 solicitări înregistrate în Prahova anul trecut, dintre care 63.098 intervenții gestionate de Stația Centrală Ploiești. În noua substație vor activa 3 echipaje medicale de urgență pe tură.