Gala Mamelor care Inspiră ajunge la Ploiești pe 21 martie 2026: lansarea volumului „Jurnal de Mame”, un eveniment despre curaj, vulnerabilitate și reconectare.

Pe 21 martie 2026, scena Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești devine spațiul în care poveștile reale ale maternității prind viață. „Gala Mamelor care Inspiră” marchează lansarea celui de-al doilea volum al seriei „Jurnal de Mame”, o carte despre curaj, vulnerabilitate și puterea de a te regăsi dincolo de rolul de mamă.

O maternitate spusă fără idealizare

Scris de 10 femei – mame cu istorii diferite, dar unite de aceeași transformare profundă – volumul aduce în prim-plan o perspectivă autentică asupra vieții de mamă. O maternitate reală care este frumoasă și dureroasă în același timp, epuizantă, dar profund revelatoare.

„Jurnal de Mame” este o carte despre momentele în care nu mai știi cum să mergi mai departe, despre curajul de a cere ajutor, despre acceptarea limitelor și despre forța care apare exact atunci când crezi că ai rămas fără resurse.

O experiență artistică și emoțională complexă

Evenimentul propune mai mult decât o simplă lansare de carte. Publicul va fi martor la:

• 10 mini-scenete inspirate din paginile volumului

• momente de dans susținute de balerine, care vor aduce grație și emoție pe scenă

• un moment de dans pasional susținut de dansatori profesioniști, dedicat feminității și reconectării în cuplu

• un moment muzical live dedicat mamelor

• intervenții inspiraționale despre transformările interioare ale femeii în perioada maternității, susținute de specialiști din zona dezvoltării și psihologiei

Gala se va încheia cu un mesaj puternic despre echilibrul dintre viața de familie și misiunea personală, transmis de o invitată specială – femeie, mamă și profesionist.

„Gala Mamelor care Inspiră” nu este doar despre mame. Este despre empatie, recunoaștere și apartenență. Despre curajul de a spune adevărul și de a-l transforma într-o punte între oameni.

Accesul în sală se face începând cu ora 12:30, iar evenimentul se desfășoară între 13:00 și 18:00. Biletele sunt disponibile în rețeaua iabilet aici.

Un eveniment cu impact caritabil în comunitatea locală

Dincolo de componenta artistică și inspirațională, gala are și o puternică dimensiune caritabilă, susținând două asociații din județul Prahova.

Sprijin pentru mamele copiilor cu nevoi speciale

Asociația Antreprenorilor de Fapte Bune va beneficia de 20% din profitul obținut din vânzarea cărților. Fondurile vor fi direcționate către proiectul „Mame Invizibile”, dedicat mamelor care au copii cu nevoi speciale.

Proiectul susține aceste femei prin workshop-uri și seminarii coordonate de specialiști, menite să le ofere sprijin emoțional și resurse pentru a face față provocărilor zilnice.

Produse realizate de copii cu nevoi speciale, susținute prin donații

Asociația De Profesie OM va fi sprijinită prin facilitarea vânzării unor produse tematice realizate chiar de copiii speciali care frecventează centrele asociației.

În cadrul evenimentului, organizatorii vor încuraja donațiile pentru obiectele confecționate, susținând astfel direct activitatea și beneficiarii asociației.

Ambele organizații au un scop comun: empatia și susținerea oamenilor.

Un eveniment care aduce orașul la viață

„Gala Mamelor care Inspiră” reprezintă un demers de susținere pentru toate femeile care, odată devenite mame, simt că s-au pierdut pe drum. În același timp, evenimentul aduce beneficii directe comunității locale din Ploiești.

Loredana Pleșea – Organizatoarea evenimentului și coordonatoarea proiectului își propune să contribuie la revitalizarea orașului, considerând că Ploieștiul are un potențial uriaș, iar astfel de inițiative pot readuce energia și implicarea în viața culturală locală.

Interesul pentru eveniment depășește granițele orașului. Au fost deja achiziționate bilete de către participanți din Brașov, București, Craiova, Cluj, Bacău, Sibiu, Câmpina și chiar din Germania, pe lângă cei din Ploiești.

