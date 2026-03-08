- Publicitate -
Cum poți afla istoricul amenzilor rutiere. Anunțul Poliției Române

Roxana Tănase
Orice posesor de permis poate solicita obținerea istoricului de sancțiuni aplicate, ca urmare a încălcării regulilor rutiere în trafic. Anunțul a fost făcut de Poliția Română, care a explicat și pașii pe care conducătorii auto trebuie să-i parcurgă.

Posesorii de permise de conducere românești pot solicita, în mod gratuit, istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta „istoric alb”, care confirmă lipsa abaterilor în trafic.

„Platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne are noutăți pentru șoferi: https://hub.mai.gov.ro/serviciu/view?id=63

Începând cu data de 6 martie 2026, în cadrul secțiunii „Istoric de sancțiuni la regimul circulației”, au fost implementate funcționalități suplimentare care permit vizualizarea stării dreptului de a conduce și a situației punctelor de penalizare aferente titularilor de permise de conducere”, a anunțat, pe Facebook, Poliția Română.

Acesta este un serviciu digitalizat. „Istoricul sancțiunilor la regimul circulației rutiere poate fi obținut online doar de către utilizatorii care au un cont de utilizator validat”, se precizează pe site-ul MAI. (Detalii AICI).

Cum poți obține istoricul amenzilor rutiere

  • Solicitantul completează cererea;
  • Trimite cererea online prin e-mail sau o depune direct la sediul unității de poliție;
  • Cererea este procesată și soluționată la nivelul unității de poliție;

