Fără cazier judiciar la depunerea actelor pentru permisul de conducere

Prefectura Prahova anunță o schimbare importantă pentru cei care depun cereri la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.): nu mai este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea documentelor pentru obținerea permisului de conducere.

Potrivit Prefecturii, măsura vine pentru simplificarea procedurilor administrative și pentru reducerea timpului de soluționare a cererilor. În locul depunerii cazierului, verificarea situației juridice a solicitantului se realizează direct la ghișeu, pe baza consimțământului exprimat de acesta.

Solicitantul nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar, indiferent dacă îl are în format fizic sau în format electronic.

Verificarea se face pe loc, la ghișeu, ceea ce permite procesarea imediată a cererilor și elimină pași suplimentari (obținerea cazierului înainte de programare sau transmiterea lui prin alte canale).

Prefectura amintește că certificatele de cazier judiciar eliberate electronic prin Portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne – HUB M.A.I. sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Totuși, conform legislației, un document electronic semnat cu semnătură electronică calificată produce efecte juridice numai dacă este utilizat electronic.