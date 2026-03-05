Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze până în aprilie 2027

Guvernul a adoptat joi, 5 martie 2026, o ordonanță de urgență prin care menține prețurile reglementate la gaze pentru consumatorii casnici încă un an, după expirarea schemei actuale de la finalul lunii martie. Măsura se aplică de la 1 aprilie 2026 până în aprilie 2027.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, decizia are trei motive principale: România se apropie de un moment în care își va crește semnificativ oferta internă de gaze (considerat „cel mai bun moment” pentru liberalizare fără șocuri), nevoia de predictibilitate economică și reducere a inflației, dar și contextul tensionat din zona Golfului, care poate produce scumpiri pe piețele globale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că noul mecanism include o formulă de calcul pe întreg lanțul, cu un preț maximal la producător de 110 lei/MWh (mai mic decât anterior), tarif reglementat la transport de 15 lei/MWh, la distribuție de 69 lei/MWh și o marjă maximă de adaos la furnizor de 15 lei/MWh, astfel încât prețul final pentru populație să rămână plafonat.

Conform declarațiilor ministrului, consumatorii casnici nu trebuie să facă nimic: „trebuie să aștepte să vină factura”, iar notificările primite anterior cu oferte peste 0,31 lei/kWh nu mai sunt valabile în noul cadru.