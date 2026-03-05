- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze până în aprilie 2027

Marius Nica
Autor: Marius Nica
gaze

Guvernul a adoptat joi, 5 martie 2026, o ordonanță de urgență prin care menține prețurile reglementate la gaze pentru consumatorii casnici încă un an, după expirarea schemei actuale de la finalul lunii martie. Măsura se aplică de la 1 aprilie 2026 până în aprilie 2027.

- Publicitate -

Potrivit premierului Ilie Bolojan, decizia are trei motive principale: România se apropie de un moment în care își va crește semnificativ oferta internă de gaze (considerat „cel mai bun moment” pentru liberalizare fără șocuri), nevoia de predictibilitate economică și reducere a inflației, dar și contextul tensionat din zona Golfului, care poate produce scumpiri pe piețele globale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că noul mecanism include o formulă de calcul pe întreg lanțul, cu un preț maximal la producător de 110 lei/MWh (mai mic decât anterior), tarif reglementat la transport de 15 lei/MWh, la distribuție de 69 lei/MWh și o marjă maximă de adaos la furnizor de 15 lei/MWh, astfel încât prețul final pentru populație să rămână plafonat.

- Publicitate -

Conform declarațiilor ministrului, consumatorii casnici nu trebuie să facă nimic: „trebuie să aștepte să vină factura”, iar notificările primite anterior cu oferte peste 0,31 lei/kWh nu mai sunt valabile în noul cadru.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De ce scumpirea carburanților golește chiar și portofelul celor fără mașină

Corina Matei Corina Matei -
Miercuri, 4 martie 2026, prețul benzinei a sărit de...

Electrocasnice stricate după pene de curent? Furnizorii, protejați de ”fenomenele meteo”

Marius Nica Marius Nica -
După episoadele de avarii din rețeaua electrică, ultimul în...

Părinții au decis: Banchet cât o nuntă la un liceu din Ploiești. Aproape jumătate din elevi nu participă

Andra Ilie Andra Ilie -
2026 este anul care, se pare, va aduce o...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -