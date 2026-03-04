Au început înscrierile la clasa pregătitoare la Școala Spectrum Ploiești

Spectrum Ploiești a deschis înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar părinții sunt invitați să descopere un model educațional construit pe ideea de siguranță, echilibru și progres real, într-un mediu în care fiecare copil este văzut și susținut.

Conform informațiilor transmise de Spectrum, clasele sunt organizate astfel încât copiii să beneficieze de atenție și sprijin constant:

Maximum 20 de copii în clasă

Învățător + Asistent Teacher, pentru suport educațional permanent

Asistent medical permanent

Profesori specialiști: Engleză, Artă, Muzică, Informatică, Educație Fizică

Consilier școlar

Consultanță permanentă pentru părinți

Urmărirea dezvoltării și progresului prin platforma MyEducare

Raport zilnic către părinți

De asemenea, copiii au acces la ateliere școlare și activități after-school până la ora 17:30.

Reprezentanții școlii subliniază că acest sistem oferă părinților claritate și predictibilitate, iar copiilor – un parcurs stabil, adaptat ritmului lor.

Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Pentru cei interesați, Spectrum Ploiești recomandă programarea unei vizite la școală.

Detalii se pot obține la 0244 554 404 sau +40 774 554 404, email: [email protected]

Pentru înscriere online accesați spectrumploiesti.ro