Au început înscrierile la clasa pregătitoare la Școala Spectrum Ploiești

Spectrum Ploiești a deschis înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar părinții sunt invitați să descopere un model educațional construit pe ideea de siguranță, echilibru și progres real, într-un mediu în care fiecare copil este văzut și susținut.
Conform informațiilor transmise de Spectrum, clasele sunt organizate astfel încât copiii să beneficieze de atenție și sprijin constant:
- Maximum 20 de copii în clasă
- Învățător + Asistent Teacher, pentru suport educațional permanent
- Asistent medical permanent
- Profesori specialiști: Engleză, Artă, Muzică, Informatică, Educație Fizică
- Consilier școlar
- Consultanță permanentă pentru părinți
- Urmărirea dezvoltării și progresului prin platforma MyEducare
- Raport zilnic către părinți
De asemenea, copiii au acces la ateliere școlare și activități after-school până la ora 17:30.
Reprezentanții școlii subliniază că acest sistem oferă părinților claritate și predictibilitate, iar copiilor – un parcurs stabil, adaptat ritmului lor.
Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Pentru cei interesați, Spectrum Ploiești recomandă programarea unei vizite la școală.
Detalii se pot obține la 0244 554 404 sau +40 774 554 404, email: [email protected]
Pentru înscriere online accesați spectrumploiesti.ro