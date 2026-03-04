Peste 1.000 de vizitatori la „Nunta de Vis” Ploiești. Reacția expozanților [VIDEO]

Prima ediție a târgului de nunți „Nunta de Vis”, desfășurată la Palatul Culturii din Ploiești, în perioada 27 februarie – 1 martie, s-a bucurat de un real succes. Peste 1.000 de vizitatori au profitat de ofertele speciale ale celor 35 de expozanți, într-un decor deosebit.

În premieră pentru Ploiești, organizatorii evenimentului, Expo-Prahova și Grupul Observatorul Prahovean, au pregătit participanților numeroase momente artistice (peste 10 ore de show), transmisiuni LIVE, iar vizitatorii au participat la tombole cu premii importante.

La târg au fost prezente următoarele companii:

Centrul de evenimente President, Celebrity Ballroom, Sky Events, Maraboo Events, Axi Events, Retro Events, Eclipsa Snagov, Da Vinci, Restaurant&Pub Nabucco, Restaurant Cristal, Restaurant Berbec / Hotel Central, Casa Seciu, Casa Timiș, Le Bonbon, Narcisa, Delice, Prăjituria Moft, Crama de Piatră, Feruccio Wines, Ramatuelle, Compas Coffee, BES România, Rad Medical, First Dent, Trupa Vogue, DJ-Retrologia, formația Nicoleta Ștefan, Brâu Muntenesc, Lorelia Elegance, Ely Art Bijoux, wedding planner Silvia G, Flexx App.

Evenimentul s-a bucurat de parteneri importanți: Magic FM (partener media principal), Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Consiliul Județean Prahova.

Succesul primei ediții ne onorează și confirmă nevoia de a continua proiectul „Nunta de Vis” cu o nouă ediție, a doua, în toamnă.

Video: Ce spun reprezentanții firmelor prezente la prima ediție a târgului de nunți „Nunta de Vis” de la Ploiești