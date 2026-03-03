- Publicitate -
Școala Spectrum Ploiești organizează „Ziua Porților Deschise”

Andra Ilie
porti deschise spectrum ploiesti

Școala Spectrum Ploiești invită părinții și viitorii elevi la Ziua Porților Deschise, un eveniment dedicat celor care vor să cunoască din interior atmosfera și modul de lucru din școală.

Potrivit anunțului publicat de instituție, vizitatorii vor putea participa la lecții deschise și activități interactive, pentru a vedea cum sunt aplicate metodele moderne de predare și cum sunt implicați elevii în procesul de învățare.

Totodată, părinții vor avea ocazia să cunoască echipa de profesori, să viziteze sălile de clasă și să afle detalii despre oferta educațională și proiectele derulate în cadrul școlii.

Reprezentanții Spectrum subliniază că evenimentul este o oportunitate bună pentru a descoperi cum poate deveni învățarea „o experiență relevantă, motivantă și adaptată fiecărui elev”.

Pentru a participa la acest eveniment, elevii și părinții interesații trebuie să completeze un formular disponibil AICI

