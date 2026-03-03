Temperaturi de 17 grade la Ploiești. Cum arată prognoza ANM în martie pentru Prahova

Primele două săptămâni ale lunii martie vor aduce, în Prahova, temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Ulterior, este posibil să avem parte de un val de precipitații.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Luna martie va fi marcată de temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt anunțate zilele acestea temperaturi de 11–12 grade Celsius. Joi, 5 martie, mercurul din termometre va urca până la 14 grade Celsius.

Weekendul va aduce, la Ploiești, temperaturi de 11–13 grade Celsius, iar de săptămâna viitoare sunt anunțate maxime de până la 17 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte, în Prahova

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea a debutat cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Miercuri, 4 martie, mercurul va urca până la 7 grade Celsius, temperaturi care se vor menține și în weekend.

Cum va fi vremea până pe 09.03.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în perioada 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperaturile medii se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice.

„Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile”, au anunțat meteorologii.

Cum va fi vremea în săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, local, în regiunile intracarpatice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate, local, în nordul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.