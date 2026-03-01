Cod galben de ceață densă în Prahova. Localitățile vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționate de cod galben de ceață densă, valabilă inclusiv în Prahova.

Potrivit meteorologilor, fenomenul va determina reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Atenționarea este valabilă duminică, până la ora 23.00.

Avertizarea vizează municipiul Ploiești și localitățile Mizil, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Plopu, Gherghița, Vadu Săpat, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari și Fântânele.

Meteorologii avertizează că, în funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza formarea ghețușului și a chiciurei, ceea ce poate îngreuna traficul rutier.