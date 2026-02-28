Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționare de risc mare de avalanșe în Bucegi, avertizare valabilă până luni, 2 martie. La peste 1800 m, pe pantele înclinate există riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori.

Creșterea temperaturilor diurne la valori ușor pozitive și insolația vor accentua gradul de instabilitate prin umezirea stratului superficial al zăpezii, este avertismentul meteorologilor.

La altitudini de peste 1800 m, potrivit ANM, stratul de zăpadă se menține instabil pe majoritatea versanților, iar creșterea temperaturilor diurne la valori ușor pozitive și insolația vor accentua gradul de instabilitate prin umezirea stratului superficial al zăpezii.

„Ninsorile recente au depus 15… 20 cm de zăpadă proaspătă, dar în partea superioară a zăpezii regăsim în continuare un strat de zăpadă instabil în primii 40..70 cm, constituit din depunerile succesive de zăpadă din a doua parte a lunii februarie, cu rezistență scăzută și coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente”, a precizat ANM.

Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2-3 metri. În zona crestelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni.

„Pe pantele înclinate se vor semnala curgeri și va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă recent acumulată, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime – risc mare(4)”, a precizat ANM.

Risc însemnat de avalanșe, sub 1800 metri

Sub 1800 m, potrivit ANM, stratul de zăpadă e consistent și parțial umezit, depășind local 30..50 cm. Insolația și creșterea temperaturilor diurne vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului.

„Se vor declanșa curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului – risc însemnat (3)”, spun meteorologii.