Temperaturi de primăvară în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Vremea se încălzește, anunță meteorologii. Luna martie va aduce temperaturi medii ușor peste cele specifice acestei perioade, inclusiv la Ploiești.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru luna martie. Meteorologii anunță o încălzire a vremii, cu temperaturi semnificativ mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

La Ploiești, temperaturile vor ajunge în weekend la 12 grade Celsius, iar de săptămâna viitoare maximele vor urca până la 16 grade Celsius.

Temperaturi mult mai ridicate decât normalul perioadei sunt anunțate și la munte. Astfel, la Cota 2000 din Sinaia, valorile din termometre vor urca la 4–6 grade Celsius. Meteorologii avertizează că, din cauza temperaturilor crescute, în Munții Bucegi există un risc ridicat de avalanșe.

Cum va fi vremea în săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Valorile termice, spun meteorologii, vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice, nordice și centrale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României”, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în restul țării vor fi, în general, apropiate de valorile normale.

Cantitățile de precipitații, potrivit ANM, vor fi deficitare la nivel național, în special în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi, în general, apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.