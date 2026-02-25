Vreme severă la munte în Prahova: viscol și rafale de până la 110 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări de vreme severă pentru zona de munte din Prahova. Vântul va avea viteze la rafală de 80–110 km/h.

Meteorologii au prelungit miercuri avertizările de viscol și vizibilitate redusă în zona montană a județului. ANM a emis atenționări de cod portocaliu și cod galben pentru viscol și zăpadă troienită.

Noaptea trecută, pe Valea Prahovei, a nins abundent, iar vântul puternic a creat probleme. ANM a actualizat avertizările de vreme severă pentru zona de munte. (Detalii AICI)

Cod portocaliu de viscol puternic

Potrivit ANM, în zona montană este în vigoare o atenționare de cod portocaliu pentru viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri, în intervalul 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00.

„La altitudini, în general de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80–110 km/h. Va viscoli și troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 50 m”, au precizat meteorologii.

Cod galben de viscol

Tot în zona de munte din Prahova, în intervalul 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00, va intra în vigoare un cod galben de viscol.

Conform ANM, vântul va avea viteze la rafală de 70–85 km/h, va viscoli și troieni zăpada deja depusă și va reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Al treilea cod portocaliu

Meteorologii au emis și o a treia atenționare de cod portocaliu pentru zona montană din Prahova, valabilă în intervalul 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00.

La altitudini de peste 1500 m se vor înregistra rafale de 80–110 km/h, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.