Vreme severă la munte în Prahova: viscol și rafale de până la 110 km/h

Roxana Tănase
Roxana Tănase
viscol
Foto cu caracter ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări de vreme severă pentru zona de munte din Prahova. Vântul va avea viteze la rafală de 80–110 km/h. 

Meteorologii au prelungit miercuri avertizările de viscol și vizibilitate redusă în zona montană a județului. ANM a emis atenționări de cod portocaliu și cod galben pentru viscol și zăpadă troienită.

Noaptea trecută, pe Valea Prahovei, a nins abundent, iar vântul puternic a creat probleme. ANM a actualizat avertizările de vreme severă pentru zona de munte. (Detalii AICI)

Cod portocaliu de viscol puternic

Potrivit ANM, în zona montană este în vigoare o atenționare de cod portocaliu pentru viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri, în intervalul 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00.

„La altitudini, în general de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80–110 km/h. Va viscoli și troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 50 m”, au precizat meteorologii.

atenționare ANM
Foto sursă hartă: ANM

Cod galben de viscol

Tot în zona de munte din Prahova, în intervalul 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00, va intra în vigoare un cod galben de viscol.

Conform ANM, vântul va avea viteze la rafală de 70–85 km/h, va viscoli și troieni zăpada deja depusă și va reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Al treilea cod portocaliu

Meteorologii au emis și o a treia atenționare de cod portocaliu pentru zona montană din Prahova, valabilă în intervalul 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00.

La altitudini de peste 1500 m se vor înregistra rafale de 80–110 km/h, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.

cod galben ANM
Foto sursă hartă: ANM

