Ninge pe Valea Prahovei. Cum se circulă pe DN1 și DN1A – VIDEO

Ninsorile afectează traficul în zona montană din Prahova. Polițiștii rutieri monitorizează permanent DN 1 și DN 1A, unde se intervine cu utilaje de deszăpezire. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova recomandă șoferilor să circule cu prudență. Imagini la finalul textului.

Pe Drumul Național 1, în stațiunile montane, se semnalează precipitații sub formă de ninsoare, însă carosabilul este „la negru”.

„În ceea ce privește Drumul Național 1, pe raza stațiunilor montane, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, însă carosabilul este la negru.

Se acționează în permanență cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant, pentru prevenirea apariției unor situații de risc și pentru asigurarea desfășurării circulației în condiții de siguranță”, a precizat IPJ Prahova.

Ninge viscolit pe DN1A

Pe DN 1A, între kilometrii 140 și 160+600 de metri, până la limita cu județul Brașov, ninge viscolit, iar partea carosabilă este acoperită cu un strat de zăpadă frământată de aproximativ 1–2 centimetri.

„Aceste condiții pot reduce aderența și pot îngreuna desfășurarea traficului în parametri normali.

La acest moment, echipajele de poliție rutieră din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte acționează în zonă pentru monitorizarea și gestionarea traficului, în scop preventiv. Totodată, utilajele Secției de Drumuri Naționale intervin pentru deszăpezire și pentru menținerea carosabilului în condiții corespunzătoare de circulație”, a anunțat IPJ Prahova.

Echipajele de poliție rutieră din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte monitorizează zona pentru prevenirea incidentelor. Totodată, utilajele Secției de Drumuri Naționale intervin pentru deszăpezire și menținerea carosabilului în stare practicabilă.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile meteo-rutiere, să păstreze distanța de siguranță, să evite manevrele bruște și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Autoritățile anunță că activitățile de monitorizare și intervenție vor continua pentru prevenirea producerii accidentelor și menținerea siguranței rutiere în județul Prahova.