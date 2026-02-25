Trufandalele au apărut la Halele Centrale. Cât costă ridichile și salata

Chiar dacă iarna a adus episoade de ninsoare și ger, pe tarabele de la Halele Centrale din Ploiești au apărut deja primele trufandale. Ridichile, ceapa verde, usturoiul verde, salata și spanacul sunt la mare căutare, mai ales că această perioadă coincide cu Postul Paștelui.

- Publicitate -

La piața de la Halele Centrale din Ploiești este forfotă. Tarabele sunt încărcate cu ceapă verde, usturoi verde, salată și spanac.

În ciuda perioadelor cu ninsori abundente și episoade de ger, trufandalele și-au făcut apariția pe platoul din fața halelor.

- Publicitate -

1 de 3

Cu cât se vând ridichile, salata și spanacul

Potrivit comercianților, prețurile la trufandale au rămas neschimbate față de anul trecut.

Prețurile diferă de la un comerciant la altul. O salată costă 4-6 lei. Legătura de ridichi se vinde cu 2 lei, ceapa verde costă între 1 și 2 lei, iar usturoiul verde este 3 lei/legătură. Spanacul se vinde cu 4-6 lei legătura, în timp ce pătrunjelul și mărarul costă între 1 și 2 lei legătura.

„Avem ridichi, ceapă verde, verdeață, a apărut și salata, usturoiul verde și spanacul. Au apărut și urzicile grecești din solar. Prețurile sunt la fel ca în anii trecuți.

- Publicitate -

Lumea se plânge că nu are bani. Ce să mai ridicăm prețurile? Sunt la fel ca acum un an”, a declarat Georgeta Matei, care vinde de ani de zile legume pe platoul de la Halele Centrale.



Vremea rece întârzie apariția primelor roșii și castraveți în piețe

Din cauza vremii, pe platoul de la Halele Centrale nu au apărut încă roșiile și castraveții din solarii. Fermierii spun că, din cauza costurilor mai mari pentru încălzirea solariilor, nu vor putea menține prețul de anul trecut, de 20–25 lei/kg.

Noile prețuri vor fi stabilite la finele lunii martie, după ce fermierii vor trage linie și vor vedea cât a costat încălzirea solariilor în sezonul de iarnă 2025 – 2026. (Detalii AICI).