Gerul lovește solariile din Prahova: facturi la gaze mai mari cu 30%, legumele vor fi mai scumpe

Gerul din ultimele zile lovește în fermierii din Prahova, care s-au trezit cu facturi mai mari la gaze. „Pentru ianuarie ne-au venit facturi mai mari cu 30% față de anul trecut”, susține Daniel Matei, din Tomșani, care de ani de zile cultivă roșii și castraveți în solarii.

Pentru fermierii cu solarii din Prahova, gerul nu este doar o cifră din termometru. Zi și noapte, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, gazele ard, iar facturile cresc.

Daniel Matei, în vârstă de 53 de ani, din Tomșani, cultivă de ani buni roșii și castraveți, însă recunoaște că, de ani de zile, nu a mai existat un astfel de episod cu temperaturi extrem de scăzute pentru o perioadă atât de lungă de timp.

Facturi mai mari cu 30% la gaze

Fără căldură, susține Daniel Matei, plantele nu au nicio șansă de supraviețuire, iar toată investiția de până acum riscă să se ducă pe apa Sâmbetei.

„Iarna asta nu ne-a ajutat Dumnezeu. La gaze, pe ianuarie, ne-au venit facturi mai mari cu 30% față de anul trecut. Din cauza gerului, a trebuit să încălzim solariile și noaptea, dar și ziua. Anul trecut am plătit aproximativ 14.000 de euro pe lunile de iarnă, decembrie – martie.

Iarna asta nu ne-a ajutat Dumnezeu nici cu soare, cel puțin. Plantele au nevoie de soare. A fost însă mai tot timpul înnorat”, ne-a explicat Daniel Matei, în vârstă de 53 de ani, din Tomșani.

Legume mai scumpe pe tarabă

Efectul gerului cumplit de afară nu se oprește însă doar la poarta fermierilor. Acest lucru se va reflecta și în prețurile de vânzare.

„Costurile au crescut în această perioadă, deoarece încălzirea solariilor cu gaze a presupus un consum continuu pe timpul nopților, dar și ziua. Fiecare grad în minus de afară înseamnă un cost mai mare la factură plătit de noi.

Cu siguranță, acest lucru se va resimți și în prețul legumelor. Mulți vor spune de ce costă atât kilogramul de roșii sau castraveți, însă puțini știu ce costuri avem noi pentru a scoate legumele din iarnă”, consideră Daniel Matei, care spune că un alt efect al gerului va fi inclusiv recoltarea mult mai târzie.

Pe termen scurt, fermierii spun că sunt forțați să suporte costurile suplimentare la gaze. Pe termen mediu, aceste costuri se vor reflecta inevitabil în prețul legumelor, mai ales dacă nu va exista o formă de protecție din partea statului pentru legumicultori.