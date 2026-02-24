- Publicitate -
Târg de Mărțișor cu scop caritabil, organizat de Școala Spectrum Ploiești la Shopping City

targ martisor spectrum ploiesti psc

Școala Spectrum Ploiești organizează, pe 28 februarie, între orele 11:00 și 18:00, un Târg de Mărțișor cu scop caritabil, la Shopping City Ploiești.

Evenimentul aduce în prim-plan implicarea elevilor și a profesorilor voluntari, care au realizat mărțișoare handmade pentru a susține o cauză verde.

Mărțișoarele, pregătite cu creativitate și atenție la detalii, pot fi achiziționate de vizitatori, iar fondurile strânse vor fi direcționate către plantarea de copaci, în cadrul programului „Săptămâna Verde”.

Reprezentanții unității de învățământ spun că inițiativa face parte dintr-o serie de proiecte educaționale menite să dezvolte responsabilitatea, empatia și spiritul civic în rândul elevilor.

„Ne dorim ca elevii noștri să învețe că gesturile mici pot avea un impact mare. Prin acest târg, copiii contribuie direct la protejarea mediului și la dezvoltarea unei comunități mai responsabile”, transmit organizatorii.

Aceștia îi invită pe ploieșteni să susțină inițiativa și să transforme achiziția unui mărțișor într-o contribuție concretă pentru un oraș mai verde.

Școala Spectrum Ploiești promovează constant activități extracurriculare cu impact real în comunitate, punând accent pe valori precum respectul, integritatea și grija față de mediu.

