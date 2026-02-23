LACE TALKS – 1 Martie – Mărțișorul pe care fiecare femeie merită să și-l ofere la început de primăvară!

Pe 1 Martie, Lace Talks își continuă misiunea începută acum 2 ani, odată cu prima ediție organizată la Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, aceea de a aduce în fața dvs. speakeri valoroși și discuții pertinente.

Lace Talks a devenit în 3 ani o adevărată experiență dedicată femeii moderne: conștientă, puternică, vulnerabilă, ambițioasă și profundă în același timp.

Este acel cadou pe care nu îl aștepți de la alții, ci ți-l oferi singură. Pentru mintea ta. Pentru inima ta. Pentru curajul tău. Pentru dezvoltarea ta. Evenimentul cuprinde 3 paneluri diferite:

Panelul 1 Conferința specială cu Gașpar György

Moderată de psihologul Claudia Iordache, conferința va avea la bază un dialog profund despre relații, despre dinamica cuplului și despre terapia Imago – una dintre cele mai apreciate abordări terapeutice în înțelegerea conexiunilor afective.

Gașpar György va aduce în prim-plan expertiza sa despre: cum ne alegem partenerii, cum repetăm tipare emoționale, cum putem construi relații conștiente și mature, dar și despre cum transformăm conflictul într-un spațiu de vindecare.

Va fi o conversație autentică despre iubire, atașament, vulnerabilitate și maturizare emoțională – teme esențiale pentru orice femeie care își dorește relații sănătoase.

Panelul 2 Leadership & Femei de Succes

Pentru că puterea feminină înseamnă și viziune, strategie și impact, vom aduce în fața publicului trei femei remarcabile:

Aura Ozbay

Sonia Nechifor

Laura Nicolau

Ele vor vorbi despre: leadership feminin autentic, decizii curajoase, echilibrul dintre carieră și viața personală, dar și despre cum îți construiești propriul drum într-o lume competitivă.

Această secțiune este dedicată femeii care îndrăznește. Care conduce. Care inspiră.

Panelul 3. Conștientizare & Realitate: Violența Domestică

Lace Talks își asumă și un rol social puternic: acela de a aduce în lumină subiecte dificile, dar necesare.

59 de femei ucise de partenerii lor în 2025. 14 femei sunt agresate în fiecare oră în România.

De la aceste statistici am decis ca evenimentul Lace Talks de anul acesta să nu fie doar despre o anumită categorie de femei, ca până acum.

Am decis astfel să ridicăm cortina de pe un subiect care NU mai poate fi ignorat. Violența împotriva femeilor și, implicit, femicidul!

Astfel, 100 dintre cele 300 de locuri din sala Filarmonicii Ploiești vor fi gratuite la evenimentul Lace Talks și destinate femeilor aflate în situații sociale delicate!

Doamna deputat Alina Gorghiu va pune accent pe demersurile legislative făcute de domnia sa pe direcția violenței domestice în contextul în care, în anul 2025, Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenței domestice, inclusiv pedepse mai mari pentru agresori și măsuri extinse de protecție, datorită proiectului coordonat de doamna deputat în cadrul comisiei „România fără violență domestică” (acest proiect de lege prevede prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu, sancțiuni mai dure pentru recidiviști și eliminarea posibilității ca victima să renunțe la proces atunci când plângerea este formulată de autorități).

Pe de altă parte, avem încă o invitată care poate susține prin cifre consecințele violenței domestice în rândul comportamentului femeilor, în condițiile în care există o legătură directă între acest flagel și infracțiunile comise de femei, pe doamna comisar șef de poliție penitenciară- Penitenciarul de femei Ploiești-Târgșorul Nou, Claudia Emanuela Avram.

131 de deținute din cadrul penitenciarului de femei Ploiești-Târgșorul Nou sunt închise pentru fapte comise ca urmare a abuzurilor suferite: abuzuri fizice (99), emoționale (28) sau sexuale (4). STOPAREA violenței domestice NU mai poate aștepta!

În cadrul aceluiași panel, psihoterapeutul Gina Păiș va vorbi despre recunoașterea abuzatorului și mecanismele psihologice ale relațiilor toxice.

Decizia de a pune pe masa unui eveniment organizat de Mărțișor un subiect atât de delicat, în contextul unui eveniment recunoscut ca fiind unul pozitiv, este luată deoarece avem datoria morală să luăm atitudine, prin orice mijloace, pentru a diminua și, într-un final, stopa violența domestică.

Violența domestică nu se naște doar în comunitățile sărace, unde profilul femeii abuzate este unul modest, nu. Violența domestică este de multe ori fardată, poartă parfum și este bine ascunsă sub zâmbetele unor femei de carieră, care nu par a avea vreo problemă.

Cunoști o femeie care ar avea nevoie de acest eveniment, expusă unor situații dificile?

Trimite e-mail la [email protected] și doamna în cauză va primi o invitație gratuită, absolut confidențial.

Pentru cititoarele Observatorul Prahovean care vor să meargă la eveniment este disponibil codul de reducere #ObservatorulPrahovean20, prin care pot achiziționa bilete la conferință cu o reducere de 20%.

Biletele se pot achiziționa din linkul de mai jos:

https://www.entertix.ro/evenimente/33128/lace-talks-conferinta-gaspar-gyorgy-1-martie-2026-filarmonica-paul-constantinescu-sala-ion-baciu-ploiesti.html

Partenerii evenimentului:

Filarmonica „Paul Constantinescu” – Ploiești, First Dent, Neo Dermaskin, Contamar Finance Consulting, Restaurant Nabucco Pub & Grill, Grădinița Ploieștiul în Culori, le Bonbon – Cofetărie – Patiserie – Delicatese, Schnitzel Haus, Interior Vibe

Organizator: Lace Magazine by Loredana Novac & Asociația Magic3CoolTURAL

Lace Talks este o experiență completă: surprize, momente speciale, networking de calitate, conexiuni reale și emoție autentică.

Femeile prezente vor avea parte de cadouri, inspirație, dialoguri memorabile și energie bună.

Pe 1 Martie, îți oferim un spațiu în care: să înveți, să te regăsești, să te inspiri și să pleci mai puternică decât ai venit. (P)