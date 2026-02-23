Au început înscrierile la Festivalul „Golden Voice” 2026, organizat la Palatul Copiilor Ploiești

Copiii și adolescenții talentați din Prahova și din întreaga țară sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a Festivalului Județean de Muzică Ușoară „Golden Voice”, organizat de Palatul Copiilor Ploiești.

- Publicitate -

Data limită pentru înscriere este 2 martie 2026, iar concursul va avea loc pe 28 martie 2026, în Sala Studio a Palatului Copiilor din Ploiești. Participarea este gratuită.

Cine poate participa

Festivalul se adresează copiilor și tinerilor cu vârste între 5 și 19 ani, care au aptitudini vocale și înclinație către muzica ușoară. Pot participa elevi înscriși la Palate și Cluburi ale Copiilor, precum și la unități de învățământ preuniversitar de stat – școli gimnaziale, licee sau colegii – atât din județul Prahova, cât și din alte zone ale țării.

- Publicitate -

Evenimentul este inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolare Județene 2026, poziția 143.

Cum se face preselecția

Preselecția are loc în perioada 2 februarie – 2 martie 2026 și presupune trimiterea online a dosarului de participare la adresa [email protected].

Dosarul trebuie să conțină: fișa de înscriere, negativul piesei propuse, o înregistrare audio-video (realizată cu telefonul, interpretare pe negativ), două fotografii artistice ale concurentului (prim-plan și plan întreg) și copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate.

- Publicitate -

Juriul va analiza fiecare material și va decide lista finaliștilor în funcție de punctajul obținut. Concurenții admiși și programul festivalului vor fi publicate pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook a Palatului Copiilor Ploiești cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea concursului.

Prima ediție, un succes

Prima ediție a festivalului a reunit 65 de tineri interpreți din 10 județe, cu vârste între 6 și 17 ani. Marele Premiu – un sistem audio HiFi de ultimă generație – a fost câștigat de Bumbu Sarah Maria (12 ani), din Vaslui.

Coordonatorul proiectului este Alin Nicodim, profesor de canto și compozitor de muzică ușoară.

- Publicitate -

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0755 546 420 sau pe site-ul oficial al festivalului, www.goldenvoice.ro.

1 de 7

.