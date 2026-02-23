Au început înscrierile la Festivalul „Golden Voice” 2026, organizat la Palatul Copiilor Ploiești

Copiii și adolescenții talentați din Prahova și din întreaga țară sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a Festivalului Județean de Muzică Ușoară „Golden Voice”, organizat de Palatul Copiilor Ploiești.
Data limită pentru înscriere este 2 martie 2026, iar concursul va avea loc pe 28 martie 2026, în Sala Studio a Palatului Copiilor din Ploiești. Participarea este gratuită.
Cine poate participa
Festivalul se adresează copiilor și tinerilor cu vârste între 5 și 19 ani, care au aptitudini vocale și înclinație către muzica ușoară. Pot participa elevi înscriși la Palate și Cluburi ale Copiilor, precum și la unități de învățământ preuniversitar de stat – școli gimnaziale, licee sau colegii – atât din județul Prahova, cât și din alte zone ale țării.
Evenimentul este inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolare Județene 2026, poziția 143.
Cum se face preselecția
Preselecția are loc în perioada 2 februarie – 2 martie 2026 și presupune trimiterea online a dosarului de participare la adresa [email protected].
Dosarul trebuie să conțină: fișa de înscriere, negativul piesei propuse, o înregistrare audio-video (realizată cu telefonul, interpretare pe negativ), două fotografii artistice ale concurentului (prim-plan și plan întreg) și copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate.
Juriul va analiza fiecare material și va decide lista finaliștilor în funcție de punctajul obținut. Concurenții admiși și programul festivalului vor fi publicate pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook a Palatului Copiilor Ploiești cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea concursului.
Prima ediție, un succes
Prima ediție a festivalului a reunit 65 de tineri interpreți din 10 județe, cu vârste între 6 și 17 ani. Marele Premiu – un sistem audio HiFi de ultimă generație – a fost câștigat de Bumbu Sarah Maria (12 ani), din Vaslui.
Coordonatorul proiectului este Alin Nicodim, profesor de canto și compozitor de muzică ușoară.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0755 546 420 sau pe site-ul oficial al festivalului, www.goldenvoice.ro.
