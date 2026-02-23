- Publicitate -
Val de ploi în Prahova. Cod galben de ninsori și viscol la munte

Roxana Tănase
Roxana Tănase
ninsori zona munte ANM
Foto cu caracter ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări de vreme rea, inclusiv pentru Prahova. În zona de munte nu vor lipsi ninsorile, dar nici intensificările de vânt.

În Prahova, în intervalul 23 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 22:00, este în vigoare o informare meteo de ploi.

„Vor predomina ploile (care vor avea și caracter de aversă), iar în nord și centru, precum și în noaptea de marți spre miercuri și miercuri, în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare”, a precizat ANM.

Potrivit meteorologilor, în regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15–20 l/mp și, izolat, de peste 25–35 l/mp.

„În zona montană înaltă vor fi rafale de 70–80 km/h și de peste 90–100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpada și determinând reducerea semnificativă a vizibilității”, a precizat ANM.

Cod galben de vânt puternic la munte

ANM a emis și o atenționare de cod galben de vânt puternic, valabilă în intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00.

„În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă, în medie de 10–15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Vântul va avea intensificări cu viteze de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90–110 km/h”, a precizat ANM.

ANM
Foto hartă sursă: ANM

Cod galben de vânt puternic

O a doua atenționare ANM este valabilă în intervalul 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

„În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ”, a anunțat ANM.

anm atentionare
Foto sursă hartă: ANM

Sondaj Observatorul Prahovean

