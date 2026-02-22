Cod galben de ceață densă în 24 de localități din Prahova: vizibilitate sub 50 m

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică seară, o atenționare de cod galben de ceață, valabilă în 24 de localități din Prahova.

Atenționarea ANM de ceață este valabilă în intervalul 22 februarie, ora 23.00 – 23 februarie, ora 05.00.

Pe lista localităților vizate de codul galben de ceață figurează: Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița și Olari.

Meteorologii au anunțat că local se va semnala ceață ce va determina vizibilitatea redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, care în funcție de condițiile locale va favoriza formarea ghețușului.