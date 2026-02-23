Explozie de certificate de handicap în ultimii 20 de ani. Ce spun datele din Prahova

Aproape 90.000 de persoane din județul Prahova primesc indemnizații de handicap sau pensii de invaliditate, potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Prahova și Casa Județeană de Pensii.

68.402 beneficiari de indemnizații de handicap în Prahova

Conform unei statistici recente publicate de AJPIS Prahova, în județ sunt 68.402 persoane care beneficiază de indemnizații ca urmare a deținerii unui certificat de handicap.

Numai în luna ianuarie, suma plătită de la bugetul de stat pentru aceste drepturi a fost de 23.223.385 de lei.

Cei mai mulți beneficiari se regăsesc în: Ploiești – 19.257 persoane, Câmpina – 3.179, Băicoi – 1.661, Breaza – 1.517 și Mizil – 1.372.

Datele arată însă procente semnificative și în unele comune mici. De exemplu, în Lapoș, din 983 de locuitori, 116 au certificat de handicap – practic, aproximativ unul din zece. În Jugureni, din 449 de locuitori, 69 beneficiază de indemnizații.

Situația pe fiecare localitatea în parte poate fi verificată aici: Prahova_Handicap_2026

La nivel național, aproape un milion de români sunt încadrați într-un grad de handicap, potrivit Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDP). iar aproape 10% dintre aceștia sunt din Prahova.

Statisticile arată că 44,07% dintre beneficiari au între 18 și 64 de ani, iar 47,23% au peste 65 de ani. În ultimii 20 de ani, numărul beneficiarilor la nivel național s-a dublat, ajungând de la 450.000 în 2006 la aproape un milion în 2026.

19.101 pensionari de invaliditate

În ceea ce privește pensiile, la sfârșitul anului 2025, în Prahova erau înregistrați 228.640 de beneficiari de pensii, dintre care: 188.240 pensionari din sistemul public de asigurări sociale de stat, 2.241 pensionari din sistemul agricultorilor, 38.063 beneficiari ai legilor speciale, 96 pensionați în urma accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. Numărul beneficiarilor de pensie de invaliditate era de 19.101 persoane.

Controale și certificate anulate

Recent, ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat rezultatele primelor controale privind certificatele de handicap acordate ilegal.

În perioada 6 noiembrie – 31 decembrie 2025, au fost reevaluate 27.658 de persoane. În urma verificărilor: 14.944 și-au păstrat gradul de handicap; 3.194 au primit certificate de neîncadrare, fiind considerate cazuri nejustificate, 5.484 au fost încadrate într-un grad inferior și 4.036 au primit grad superior.

Ministrul a precizat că acolo unde fraudele sunt intenționate vor fi sesizate organele de anchetă, iar persoanele care au obținut ilegal certificatele vor pierde protecția statului.