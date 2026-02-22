Aglomerație pe pârtiile din Sinaia în ultima zi de vacanță

Turiștii au luat cu asalt, duminică, pârtiile din Sinaia încă de la primele ore ale dimineții, în ultima zi de vacanță. Ninsorile recente și condițiile bune de schi au transformat stațiunea într-un adevărat magnet pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

La instalațiile de transport pe cablu s-au format rapid cozi. Schiorii și snowboarderii profită de fiecare oră petrecută pe pârtie, înainte de finalul vacanței.

Administratorii domeniului schiabil au anunțat că toate instalațiile funcționează în condiții normale, iar pârtiile sunt pregătite pentru turiști.

„Sunt amenajate și deschise pârtiile: Lăptici 1, Lăptici 2, Valea Soarelui 1, Valea Soarelui 2, Valea Dorului, Floare de Colț, Călugărul 1, 2 și 3, Varianta, Drumul de Vară, Târle, Genune, Cocora, Panoramic și Vâlcel”, au precizat administratorii domeniului schiabil.

Mulți dintre practicanții sporturilor de iarnă se gândesc deja la întoarcerea acasă și la cozile din trafic care se formează, de regulă, pe DN1, la final de weekend.