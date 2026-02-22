Cum se circulă pe principalele autostrăzi din țară. Recomandările Infotrafic

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române a prezentat, duminică dimineață, situația drumurilor naționale și autostrăzilor. Autoritățile un set de recomandări pentru conducătorii auto.

Pe autostrada A2 București–Cernavodă nu mai sunt semnalate precipitații. Carosabilul este umed, vizibilitatea bună, iar traficul se desfășoară în condiții normale, cu valori scăzute.

Situație similară este semnalată și pe autostrăzile A0 Centura București și A3 București–Brașov, unde carosabilul este umed, pe alocuri cu depuneri, însă fără restricții de circulație.

Pe autostrada A7 Ploiești–Adjud se circulă parțial pe un carosabil umed, în condiții de vizibilitate bună și trafic redus.

De asemenea, circulația a fost reluată în condiții normale pe DN 2C, între Smeeni (județul Buzău) și Slobozia (județul Ialomița), unde fusese instituită temporar o restricție pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, din cauza vremii.

Polițiștii recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să își asigure vizibilitatea prin curățarea geamurilor și să utilizeze frâna de motor pe carosabil umed sau alunecos. Reamintim că anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când carosabilul este acoperit cu polei, gheață sau zăpadă.