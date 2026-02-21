Cutremur de 2,3 grade Richter, vineri seară, în Prahova

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că vineri seară s-a produs un cutremur slab în județul Prahova.

Seismul a avut magnitudinea de 2,3 grade Richter și s-a înregistrat la ora 21:05 (ora locală a României), la o adâncime de 11,7 kilometri.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32 km N de Ploiești, 52 km NE de Târgoviște, 52 km SE de Brașov, 70 km V de Buzău, 70 km S de Sfântu-Gheorghe, 90 km N de București, 95 km NE de Pitești”, a transmis INCDFP.

Având în vedere magnitudinea redusă, cutremurul este considerat slab și, cel mai probabil, nu a produs pagube materiale.