Ninsori, vânt puternic și viscol în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Prahova se află sub cod galben de ninsori și polei. Vremea se răcește, iar sâmbătă vântul se va intensifica, în special în zona de munte. La Ploiești, temperaturile minime se vor situa între -1 și -2 grade Celsius.

Potrivit ANM, până sâmbătă seara (21 februarie), vântul va avea intensificări, mai ales la munte. Se vor înregistra rafale de 50–60 km/h, iar local de 65–70 km/h. Atenționarea de cod galben rămâne valabilă până duminică, 22 februarie, la ora 10.00.

Meteorologii au anunțat în acest interval precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, ceea ce va favoriza formarea poleiului și a ghețușului. La munte va ninge, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

„Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15–30 l/mp și se va depune un strat de zăpadă neuniform, cu grosimi în general de 15–20 cm.”

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, sâmbătă sunt anunțate ninsori. Temperatura minimă va fi de -2 grade Celsius.

Treptat, de săptămâna viitoare, temperatura maximă va crește de la -1…3 grade Celsius în weekend până la 8 grade Celsius.