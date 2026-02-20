Care sunt drepturile pasagerilor în cazul unui zbor anulat sau întârziat

Pasagerii zborurilor întârziate sau anulate, au dreptul la despăgubiri, în anumite condiții, potrivit Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Regulile se aplică tuturor zborurilor operate de companii aeriene UE sau care decolează de pe un aeroport european.

Drepturile pasagerilor pentru zborurile anulate

Se consideră anulare a zborului atunci când:

orarul inițial de zbor a fost abandonat și pasagerul este transferat către un alt zbor planificat;

plecarea zborului este devansată cu mai mult de 1 oră;

avionul a decolat, dar a fost obligat să se reîntoarcă pe aeroportul de plecare și pasagerul a fost transferat către alt zbor.

De asemenea, se consideră ca zbor anulat și atunci când avionul aterizează pe un aeroport care nu este destinația finală indicată pe bilet. Dar aici există două excepții: atunci când pasagerul acceptă redirecționarea sau când aeroportul de sosire și aeroportul de destinație deservesc același oraș sau aceeași regiune.

Dacă zborul este anulat, pasagerul are dreptul de a alege între: rambursare, redirecționare sau revenirea la locul de plecare. De asemenea, are dreptul la asistență în aeroport.

Dreptul la despăgubiri este valabil dacă pasagerul a fost informat în privința anulării cu mai puțin de 14 zile înainte de data planificată a zborului.

Există însă și situații când operatorul de zbor nu este obligat să plătească despăgubiri. Mai exact, dacă poate dovedi că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare, care nu ar fi putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Drepturile pasagerilor pentru zborurile întârziate

Dacă pasagerul a ajuns la destinația finală cu o întârziere de cel puțin 3 ore, are dreptul la despăgubiri, cu excepția cazului în care întârzierea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare. Circumstanțele trebuie dovedite de compania aeriană.

Ce sume pot fi obținute ca despăgubire pentru anulări sau întârzieri ale zborurilor

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 prevede clar valorile compensatorii fixe în funcție de distanța zborului:

Suma de 250 euro la zborurile cu o distanță de până la 1.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore;

Suma de 400 de euro la zborurile cu o distanță de peste 1.500 km în UE și toate celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore;

Suma de 600 de euro la o distanță de peste 3.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore.

Important: Regulamentul prevede că operatorul aerian nu este obligat să plătească compensația dacă poate dovedi că anularea sau întârzierea a fost cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile („extraordinary circumstances”).