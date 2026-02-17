Ninsori abundente în Prahova. Viscol în zona de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi atenționări cod portocaliu și cod galben de ninsori și viscol, valabile inclusiv Prahova.

În zona de munte din Prahova, potrivit ANM, începând de marți, 17 februarie, ora 22:00, până miercuri, 18 februarie, ora 12:00, va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului și viscol.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70–90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

„Se va depune un strat de zăpadă de 10–20 cm (echivalent în apă de 15–25 l/mp)”, a anunțat ANM.

Cod portocaliu de ninsori abundente în Prahova

Potrivit ANM, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, vor fi ninsori abundente și viscol puternic în Prahova.

Meteorologii au anunțat că va ninge abundent și se va depune un strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20–50 cm (echivalent în apă de 20–50 l/mp).

Recomandări ISU Prahova

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis un set de recomandări pentru populație, în contextul noilor avertizări meteo.

„Recomandăm cetățenilor din județul Prahova să evite deplasările pe timpul viscolului, să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă și să urmărească permanent informările oficiale transmise de autorități. În cazul apariției unor situații de urgență, apelați numărul unic 112.

Le recomandăm să acceseze din timp platforma fiipregatit.ro sau să descarce aplicația de mobil DSU, pentru a obține informații importante despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență”, precizează ISU Prahova.