Școala Spectrum Ploiești, calificare la etapa națională de robotică FIRST LEGO League Challenge

Școala Spectrum Ploiești își consolidează poziția în domeniul educației STEM, după ce echipa de robotică NXY a obținut rezultate remarcabile la concursul FIRST LEGO League Challenge, calificându-se la etapa națională.

Implicată activ în robotică, unitatea de învățământ demonstrează că performanța se construiește prin muncă susținută, pasiune și consecvență.

Elevii coordonați de profesoara Tuba Güner au reușit să impresioneze juriul prin soluțiile tehnice propuse și prin spiritul de echipă, confirmând nivelul ridicat de pregătire.

Un aspect notabil este faptul că echipa NXY a obținut aceste rezultate fără sprijin extern, bazându-se pe resursele și implicarea internă a școlii.

Calificarea la etapa națională reprezintă un pas important pentru elevii Spectrum și confirmă că școala pregătește nu doar elevi performanți academic, ci și tineri capabili să inoveze și să concureze la nivel înalt în domenii precum știința, tehnologia, ingineria și matematica.