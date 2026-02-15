În luna februarie, la Ploiești, adoptă un cățel abandonat

Pe tot parcursul lunii februarie 2026, Primăria Municipiului Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” derulează campania „Adoptă iubirea”, dedicată câinilor fără stăpân de la adăpostul de câini de la Bucov.

Campania de adopție a fost gândită să se desfășoare pe tot parcursul lunii februarie, deoarece luna februarie este recunoscută ca „luna dragostei”, dedicată afecțiunii sincere și conexiunii emoționale veritabile.

„Derulăm campania „Adoptă iubirea” prin care ne dorim să le oferim o șansă la o viață frumoasă câinilor aflați în evidența Adăpostului din incinta Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Prin inițiativa noastră dorim să găsim oameni cu suflet mare, iubitori de animale, care să le ofere un cămin călduros și permanent loialilor patrupezi”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Primăriei Ploiești.

Cum poate fi adoptat un cățel de la adăpostul din incinta Parcului Memorial „Constantin Stere”

Cei interesați pot contacta telefonic adăpostul de luni până vineri, între orele 10.00-14.00, la telefon: 0244/275702. Aici reprezentanții adăpostului oferă consiliere și stabilesc împreună cu doritorii pașii care trebuie urmați.

Acte necesare pentru adopția unul cățel abandonat:

Copie act de identitate

Copie act de proprietate

Dovadă de venit

„Vă așteptăm cu drag în număr cât mai mare! Fiecare câine merită un stăpân iubitor! Salvezi o viață, primești devotament și dragoste necondiționată!”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.