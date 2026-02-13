Ceață densă în zeci de localități din Prahova, inclusiv în Ploiești – VIDEO

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenționare de ceață pentru zeci de localități din Prahova, inclusiv pentru Ploiești și Câmpina. Traficul se desfășoară îngreunat din cauza ceții pe un tronson din Autostrada A3 București – Ploiești. Imagini la finalul textului.

Avertizarea ANM este valabilă, vineri, până la ora 09.00. Ceața determină vizibilitatea redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Pe listă localităților vizate de ceață figurează: Ploiesti, Câmpina, Băicoi, Breaza, Mizil, Brazi, Comarnic, Vălenii de Munte, Urlați, Boldești-Scăeni, Măneciu, Filipeștii de Pădure,

Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Brebu, Târgșoru Vechi, Florești, Slănic, Blejoi, Ciorani,

Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Drajna, Colceag, Bănești, Berceni, Șirna, Gorgota,

Poiana Câmpina, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Cerașu, Iordăcheanu, Păulești, Starchiojd, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Posești, Tomșani, Ceptura, Cornu, Dumbrava,

Baba Ana, Vâlcănești, Mănești, Teișani, Fulga, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Cocorăștii Colț, Șoimari, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Tinosu,

Gura Vadului, Provița de Sus, Sălciile, Ștefești, Adunați, Apostolache, Păcureți, Plopu, Boldești-Gradiștea, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Călugăreni, Salcia, Tătaru și Cosminele.

Centrul Infotrafic a anunțat, vineri dimineață, că se circulă îngreunat din cauza ceții inclusiv pe A3 București – Ploiești (kilometrii 7 – 68).

