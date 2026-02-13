- Publicitate -
Ceață densă în zeci de localități din Prahova, inclusiv în Ploiești – VIDEO

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenționare de ceață pentru zeci de localități din Prahova, inclusiv pentru Ploiești și Câmpina. Traficul se desfășoară îngreunat din cauza ceții pe un tronson din Autostrada A3 București – Ploiești. Imagini la finalul textului.

Avertizarea ANM este valabilă, vineri, până la ora 09.00. Ceața determină vizibilitatea redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Pe listă localităților vizate de ceață figurează: Ploiesti, Câmpina, Băicoi, Breaza, Mizil, Brazi, Comarnic, Vălenii de Munte, Urlați, Boldești-Scăeni, Măneciu, Filipeștii de Pădure,

  • Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Brebu, Târgșoru Vechi, Florești, Slănic, Blejoi, Ciorani,
  • Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Drajna, Colceag, Bănești, Berceni, Șirna, Gorgota,
  • Poiana Câmpina, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Cerașu, Iordăcheanu, Păulești, Starchiojd, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Posești, Tomșani, Ceptura, Cornu, Dumbrava,
  • Baba Ana, Vâlcănești, Mănești, Teișani, Fulga, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Cocorăștii Colț, Șoimari, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Tinosu,
  • Gura Vadului, Provița de Sus, Sălciile, Ștefești, Adunați, Apostolache, Păcureți, Plopu, Boldești-Gradiștea, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Călugăreni, Salcia, Tătaru și Cosminele.

Centrul Infotrafic a anunțat, vineri dimineață, că se circulă îngreunat din cauza ceții inclusiv pe A3 București – Ploiești (kilometrii 7 – 68).

