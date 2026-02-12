- Publicitate -
Paște 2026: patru zile libere pentru angajați. Când intră elevii în vacanță

Autor: Marius Nica
calendare oua paste
Paștele ortodox este sărbătorit în 2026 duminică, 12 aprilie. Potrivit Codului Muncii, angajații vor beneficia de o minivacanță în perioada 10–13 aprilie, întrucât Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt declarate zile libere legale.

Astfel, românii vor avea liber vineri, 10 aprilie, luni, 13 aprilie, iar weekendul prelungește perioada de odihnă la patru zile consecutive.

În ceea ce privește elevii, aceștia vor intra în vacanță începând cu 4 aprilie și vor reveni la cursuri miercuri, 15 aprilie.

Zile libere rămase în 2026:

  • 10–13 aprilie – Paște ortodox

  • 1 mai – Ziua Muncii

  • 1 iunie – Ziua Copilului

  • 31 mai (duminică) – Rusalii

  • 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului

  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei

  • 1 decembrie – Ziua Națională a României

  • 25 și 26 decembrie – Crăciunul

