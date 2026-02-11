„Ne simțim excluși fără ele” – Cum văd elevii din Ploiești interzicerea rețelelor sociale sub 16 ani

Discuția privind o posibilă interzicere a rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani stârnește diferite reacții și păreri în rândul elevilor din Ploiești. Opiniile tinerilor sunt împărțite, iar argumentele pro și contra arată câtă importanță are mediul online în viața lor de zi cu zi.

La Colegiul Național „Mihai Viteazul”, elevii, deși recunosc faptul că nu va fi ușor de acceptat o astfel de măsură, privesc această inițiativă ca fiind un necesară.

„Nu cred că ar trebui interzis complet accesul la rețelele de socializare, ci mai degrabă să existe o verificare mai atentă a conținutului pe care îl văd copiii sub 16 ani”, a spus un elev.

O altă tânără consideră că o astfel de măsură ar putea avea efecte pozitive: „Mi se pare o idee bună, chiar dacă mulți copii de vârsta mea nu ar fi de acord cu o astfel de lege.”

Toate aceste opinii vin din partea elevilor cu vârste sub 16 ani, care par, în mare parte, conștienți de riscurile la care se pot expune în mediul online.

Între siguranță și libertate digitală

La Liceul Tehnologic „Elie Radu”, opiniile elevilor sunt împărțite, iar o eventuală interzicere a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani scoate la iveală puncte de vedere diferite și reacții atât pro, cât și contra.

O parte dintre tineri consideră că platformele de socializare au devenit aproape indispensabile în relația cu colegii și prietenii: „Avem nevoie de rețelele de socializare ca să fim în pas cu colegii și să nu ne simțim excluși”, a explicat un elev.

În schimb, alți elevi au o părere pozitivă despre ideea introducerii unor restricții mai stricte, în special în contextul în care s-a discutat deja la nivel public, că accesul necontrolat la internet poate expune copiii la conținut și informații nepotrivite pentru vârsta lor. „Cred că ar fi o lege bună, pentru că pe internet copiii au acces foarte ușor la tot felul de lucruri care nu sunt potrivite pentru vârsta lor”, afirmă o elevă.

Într-un articol anterior, Observatorul Prahovean a subliniat faptul că, deși la prima vedere restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare pare o măsură clară și fermă, aplicarea unei astfel de legi ridică probleme practice, legate de verificarea vârstei reale și de controlul accesului la platformele online.