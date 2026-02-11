Bătrâni puși pe drumuri pentru pensie, din lipsă de personal la Poștă

Mai multe zone din Prahova au rămas neacoperite de Poșta Română, din cauza lipsei de personal. Printre acestea se numără și comuna Șotrile, unde un cititor a reclamat că pensiile nu au fost livrate la timp.

„Vreau să vă transmit o situație din comuna Șotrile, respectiv satul Seciuri. Pensiile nu au ajuns nici pe 9 februarie, în condițiile în care banii ajungeau în primele două zile ale lunii. După telefoane date la sediul Poștei Române din Ploiești, domnii mi-au comunicat că nu au personal și că trebuie să ridicăm personal banii de la oficiul poștal”, a transmis localnicul redacției noastre.

Reprezentanții Poștei Române au recunoscut problema și au precizat că, în zonele unde nu există suficient personal, plata pensiilor se face în funcție de disponibilitatea mașinilor și a angajaților trimiși din Ploiești în teritoriu. În ceea ce privește situația reclamată, aceasta ar fi fost rezolvată în cursul zilei de ieri.

Reamintim că pensiile se virează fie în conturi bancare, prin card, fie prin mandat poștal.

La sfârșitul anului trecut, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, declara că statul plătește comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu plata pe card. El anunța și anunța lansarea unui program pentru încurajarea trecerii voluntare la plata electronică, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Totuși, această soluție nu este viabilă în multe zone din mediul rural, unde nu există bancomate pentru retragerea numerarului și nici posibilitatea plății cu cardul în magazinele sătești.