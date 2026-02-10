Bărbat de 82 de ani din Breaza, cu hipotermie severă, transportat la spital

Un bărbat în vârstă de 82 de ani, din orașul Breaza, a fost transportat marți la spital, în stare gravă, cu hipotermie severă.

- Publicitate -

Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Prahova, echipajele medicale au fost solicitate pentru acordarea primului ajutor, după ce bărbatul a fost găsit în stare gravă.

La evaluarea efectuată la fața locului, cadrele medicale au constatat că acesta avea o temperatură corporală de 25 de grade Celsius.

- Publicitate -

După stabilizarea inițială, pacientul, care prezenta hipotermie severă, a fost preluat de ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pentru îngrijiri medicale de specialitate.