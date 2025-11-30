Astăzi este Sfântul Andrei. De ce se pune grâul la încolțit

Astăzi este Sfântul Andrei, cel care, în 1997, a fost proclamat Ocrotitorul Romaniei. Peste un milion de români își sărbătoresc onomastica. Tradiția spune că grâul pus la încolțit astăzi îți va arăta ce fel de an te așteaptă.

- Publicitate -

Cine a fost Sfântul Andrei

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie. Este Apostololul care a propovăduit Evanghelia lui Hristos în țara noastră, potrivit crestinortodox.ro. A ajuns ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, iar în momentul în care Ioan îi descoperă că Hristos este Mesia îl urmează pe Mântuitor.

Pentru că Andrei a fost cel dintâi chemat să recunoască pe Hristos ca fiind Mesia, a primit între apostoli supranumele de „primul chemat” sau „cel dintâi chemat”. După ce a predicat pe teritoriul românesc, Sfântul Andrei s-a stabilit la Patras, unde a convertit pe foarte mulți păgâni. Sfântul Andrei a murit la Patras.

- Publicitate -

Câți români își sărbătoresc onomastica

Potrivit datelor Direcției pentru Evidența Persoanelor, peste un milion de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei. Este unul dintre cele mai populare nume, după Maria, Constantin și Elena. Cele mai răspândite prenume sunt Andrei și Andreea.

De ce se pune grâul la încolțit

Astăzi, de Sfântul Andrei, se pune grâul la încolțit. Este un obicei străvechi, care simbolizează sănătatea, prosperitatea și norocul în noul an. Grâul trebuie să încolțească până de Crăciun. Dacă acesta crește rapid și uniform, anul care urmează va fi unul plin de belșug, sănătate și fericire.