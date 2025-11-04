La Ploiești se fură chiar și cărucioare pentru bebeluși

O ploieșteancă, mama unui băiețel de 8 luni, s-a trezit, pe 31 octombrie, când a coborât cu bebelușul la plimbare, că i-a fost furat căruciorul chiar din scara blocului. Violeta Avram a precizat că în zona în care locuiește, în spatele pieței Muzicanți, practica este una din ce în ce mai des întâlnită.

Femeia a făcut plângere la Secția 4 de Poliție, însă, din nefericire, i s-a transmis că făptașul ar putea fi identificat doar pe baza înregistrărilor de pe camerele de supraveghere stradale, dat fiind faptul că în blocul în care stă aceasta, camerele nu sunt funcționale.

„În zona unde stau, pe, Aleea Lăcrămioarei, avem un hoț de cărucioare pentru bebeluși. Cine le fură, le fură, mai mult ca sigur, pentru a le vinde. Mi se pare revoltător. Am venit, pe 30 octombrie, cu copiii din parc, am luat băiețelul în brațe și sacoșele în care aveam cumpărături și am urcat la etajul al patrulea unde locuiesc.

„Mă chinui cu bebelușul până îmi voi permite alt cărucior”

A doua zi dimineața, nu mi-a venit să cred ochilor: căruciorul pe care îl lăsasesm sub scara blocului nu mai era. E drept, deși în bloc intrarea se face pe bază de card de acces, nu puțini sunt vecinii care lasă ușa deschisă, dată de perete chiar. Asta, așa, ca o „invitație” pentru hoți. Se pare că nu sunt singura în această situație.

În zona de Sud a Ploieștiului, acesta ar fi al treilea sau al patrulea furt de cărucioare, sustrase din scările blocurilor”, ne-a povestit Violeta Avram, care și-ar dori să își poată recupera măcar o parte din prejudiciu.

„Nu suntem o familie cu posibilități financiare mari. Căruciorul copilului meu a costat 900 de lei și, până acum, nu am avut posibilitatea să cumpărăm altul. Mă chinui cu bebelușul în marsupiu până când fie voi lua altul, fie voi primi un răspuns de la Poliție. Am făcut reclamație fiindcă, se pare, devine o practică din ce în ce mai des întâlnită, cel puțin în zona blocurilor unde eu locuiesc”, a mai precizat femeia.

Astfel de bunuri pot fi vândute pe internet, fără ca hoții să poată fi depistați

Furtul cărucioarelor pentru copii se dovedește a fi o afacere prosperă pentru hoți. Cei din urma pot vinde obiectul furat pe internet, fără să fie depistați, astfel că iau în vizor orice cărucior lăsat nesupravegheat. Fie că vorbim de spații publice, fie că este vorba, ca și în cazul de față, din scări de bloc.

Poliția Prahova a anunțat că a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de furt

Poliția Prahova a anunțat că, în cazul furtului de pe Aleea Lărcămioarelor, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

„Cercetările au fost demarate în urma unei sesizări primite prin intermediul SNUAU 112, prin care o femeie domiciliată în zona de sud a municipiului, a reclamat faptul că i-a fost sustras un cărucior de copii de pe scara blocului unde locuiește.

Astfel, echipa operativă s-a deplasat în zona indicată și a procedat la efectuarea de verificări specifice, în scopul identificării persoanelor implicate, verificarea sistemului de monitorizare și dispunerea măsurilor legale în consecință.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”.