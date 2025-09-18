- Publicitate -
Incendiul din 2023 a distrus chiliile călugărilor casa egumenească (sala tronului) și zeci de obiecte bisericești

Mănăstirea Turnu renaște din propria cenușă, după incendiul devastator

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Incendiul devastator din iunie 2023, de la mănsătirea Turnu, a lăsat urme grele, mai ales în sufletele călugărilor și al starețului Valentin, om care, azi, resemnat, spune că „Dumnezeul a  dat și tot Dumnezeu a luat”. La mai bine de doi ani de la incendiul în urma căruia chiliile călugărilor casa egumenească (sala tronului) și zeci de obiecte bisericești au fost pierdute, locul pare să renască din propria cenușă. „Deja montăm stâlpii care susțin acoperișul. Mai e de muncă, mai e nevoie și de bani, dar toate le vom face cu Dumnezeu”, mărturisește duhovnicul de la Turnu.

- Publicitate -

În noaptea aceea de 5 spre 6 iunie 2023, când a văzut flăcările violente, starețul mănăstirii  mărturisea că s-a gândit că nu va scăpa. L-a rugat pe Dumnezeu, în momentele în care focul părea să înghită totul, să nu îi ia vreun om. Și nu i-a luat. Asta îl fericește și azi cel mai mult. În rest, spune duhovnicul, „tot ce e bun lumesc, material, poate fi refăcut. Numai viața omului nu poate adusă înapoi”.

Mozaicul Maicii Domnului cu pruncul în brațe a fost topit de foc în acea noapte de vară. Alte zeci de obiecte bisericești, cu o valoare inestimabilă, au fost și ele înghițite de flăcări. Singura pisanie săpată în piatră care atesta ctitorirea bisericii de către Vlad Ţepeș a fost distrusă în incendiul violent. Biserica Domnească ridicată de voievod în urmă cu 563 de ani a scăpat, însă, intactă.

Mănăstirea Turnu, imediat după incendiu

Azi, la mai bine de doi ani de la dezastru, la Turnu se reclădește. Starețul Valentin e încrezător că, în aproximativ doi ani, nu se va mai vedea nicio urmă a dezastrului din acea noapte de iunie.

Eveniment

Două autoturisme au fost incendiate în Ploiești

Două autoturisme au ars, noaptea trecută, la Ploiești, pe strada Sergent Gheorghe Mateescu. Din primele indicii, a fost vorba de o mână criminală. UPDATE: VIDEO-Momentul...
- Publicitate -

Citește și: E tristețe multă la mănăstirea Turnu, după incendiu, nu și resemnare. Pe pereții înnegriți de fum, sfinții încă se văd

„Montăm stâlpii care susțin acoperișul. Avem de lucru mai apoi la pereții exteriori și interiori. Picturile nu le mai refacem, ne gândim la o altă variantă, nu știu acum care. Tot ce am făcut legat de reconstrucție, am făcut cu donații de la oameni.

Imagine de azi, de la mănăstirea Turnu

De la  câțiva lei până la mii de lei, persoane fizice ne-au ajutat și sper să ne ajute în continuare. Patriarhia Română ne-a dat și ea 50.000 de lei. S-au cheltuit până acum undeva la 2,5 milioane de lei.

Încă ar mai fi nevoie de bani mulți pentru finalizarea lucrărilor. Le mulțumesc credincioșilor cu suflet mare care ne-au fost alături și celor care ne vor fi și de acum înainte. Toate cu Dumnezeu deasupra”, ne-a mărturisit starețul de la Turnu.

- Publicitate -

Cine vrea să întindă o mână de ajutor pentru reconstrucția lăcașului de la Turnu poate dona în următoarele conturi :

IBAN-ul contului curent î2n EUR deschis pentru MANASTIREA TURNU: RO10BTRLEURCRT0673750101.

IBAN-ul contului curent în RON deschis pentru MANASTIREA TURNU: RO60BTRLRONCRT0673750101.

Social

Care sunt bolile pentru care se acordă elevilor bursă medicală

În categoria burselor sociale sunt  prevăzute, inclusiv în  acest an școlar, și bursele medicale, în  cuantum de 300 de lei pe lună. Sprijinul financiar...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

6
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
Exclusiv

Concurs! Câștigă o invitație dublă la Karpatia Horse Show!

0
Observatorul Prahovean dă startul unui nou concurs având ca...
Exclusiv

CNAIR a încasat 8.526 lei pentru un aviz. DN 1A trece la 100 de metri de investiție

0
După ce Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Afacerea...
Exclusiv

Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

2
La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele...
Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Client surprins în timp ce fură banii de TIPS de la Crazy Bubble

0
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care...
Administrație

Cât ar costa achiziția sălii de box din Ploiești

0
Sala de box, unde zilnic se antrenează sportivii de...
Eveniment

Modificări în circulația autobuzelor în Ploiești

0
Rutele mai multor trasee TCE Ploiești vor fi modificate...
Eveniment

A fost prins piromanul care a incendiat două mașini în Ploiești

0
Polițiștii l-au prins pe piromanul care a incendiat, noaptea...
Eveniment

Apă neconformă la Târgșoru Vechi. S-au impus restricții de consum

0
Primăria localității Târgșoru Vechi a anunțat că apa potabilă...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Care sunt bolile pentru care se acordă elevilor bursă medicală

Luiza Toboc -
În categoria burselor sociale sunt  prevăzute, inclusiv în  acest...

Șoferii își rup mașinile în trecerile la nivel cu calea ferată

Marius Nica -
Multe dintre trecerile la nivel cu calea ferată din...

Asociaţia „Compassion & Care” finalizează proiectul „Conexiuni autentice: Fără control, doar respect”

Elena Moisescu -
Asociaţia „Compassion & Care” finalizează proiectul „Conexiuni autentice: Fără...

Spectacol special ”George Enescu” la Filarmonica Ploiești

Marius Nica -
Filarmonica Ploiești deschide cea de-a 73-a stagiune simfonică, 2025-2026,...
- Publicitate -

Casă făcută scrum la Drăgănești. Primăria a ajutat cu un container

Luiza Toboc -
Greu de imaginat ce poate simți un om când...

Sat din Prahova terorizat de urși. „Am împușcat trei exemplare”

Luiza Toboc -
Încă o comună din Prahova, unde localnicii se tem...

Mizerie și toalete insalubre într-o grădiniță din Prahova

Luiza Toboc -
Mizerie, o sobă defectă și grupuri sanitare neigienizate în...

Trafic de coșmar la ieșire din Ploiești spre Bucov. Se repară podul peste Teleajen

Marius Nica -
Nici bine nu s-a încheiat coșmarul șoferilor din cauza...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean