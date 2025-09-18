Mănăstirea Turnu renaște din propria cenușă, după incendiul devastator

Incendiul devastator din iunie 2023, de la mănsătirea Turnu, a lăsat urme grele, mai ales în sufletele călugărilor și al starețului Valentin, om care, azi, resemnat, spune că „Dumnezeul a dat și tot Dumnezeu a luat”. La mai bine de doi ani de la incendiul în urma căruia chiliile călugărilor casa egumenească (sala tronului) și zeci de obiecte bisericești au fost pierdute, locul pare să renască din propria cenușă. „Deja montăm stâlpii care susțin acoperișul. Mai e de muncă, mai e nevoie și de bani, dar toate le vom face cu Dumnezeu”, mărturisește duhovnicul de la Turnu.

În noaptea aceea de 5 spre 6 iunie 2023, când a văzut flăcările violente, starețul mănăstirii mărturisea că s-a gândit că nu va scăpa. L-a rugat pe Dumnezeu, în momentele în care focul părea să înghită totul, să nu îi ia vreun om. Și nu i-a luat. Asta îl fericește și azi cel mai mult. În rest, spune duhovnicul, „tot ce e bun lumesc, material, poate fi refăcut. Numai viața omului nu poate adusă înapoi”.

Mozaicul Maicii Domnului cu pruncul în brațe a fost topit de foc în acea noapte de vară. Alte zeci de obiecte bisericești, cu o valoare inestimabilă, au fost și ele înghițite de flăcări. Singura pisanie săpată în piatră care atesta ctitorirea bisericii de către Vlad Ţepeș a fost distrusă în incendiul violent. Biserica Domnească ridicată de voievod în urmă cu 563 de ani a scăpat, însă, intactă.

Azi, la mai bine de doi ani de la dezastru, la Turnu se reclădește. Starețul Valentin e încrezător că, în aproximativ doi ani, nu se va mai vedea nicio urmă a dezastrului din acea noapte de iunie.

„Montăm stâlpii care susțin acoperișul. Avem de lucru mai apoi la pereții exteriori și interiori. Picturile nu le mai refacem, ne gândim la o altă variantă, nu știu acum care. Tot ce am făcut legat de reconstrucție, am făcut cu donații de la oameni.

De la câțiva lei până la mii de lei, persoane fizice ne-au ajutat și sper să ne ajute în continuare. Patriarhia Română ne-a dat și ea 50.000 de lei. S-au cheltuit până acum undeva la 2,5 milioane de lei.

Încă ar mai fi nevoie de bani mulți pentru finalizarea lucrărilor. Le mulțumesc credincioșilor cu suflet mare care ne-au fost alături și celor care ne vor fi și de acum înainte. Toate cu Dumnezeu deasupra”, ne-a mărturisit starețul de la Turnu.

Cine vrea să întindă o mână de ajutor pentru reconstrucția lăcașului de la Turnu poate dona în următoarele conturi :

IBAN-ul contului curent î2n EUR deschis pentru MANASTIREA TURNU: RO10BTRLEURCRT0673750101.

IBAN-ul contului curent în RON deschis pentru MANASTIREA TURNU: RO60BTRLRONCRT0673750101.

