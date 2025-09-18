- Publicitate -
Care sunt bolile pentru care se acordă elevilor bursă medicală

În categoria burselor sociale sunt  prevăzute, inclusiv în  acest an școlar, și bursele medicale, în  cuantum de 300 de lei pe lună. Sprijinul financiar se acordă indiferent de venitul obținut de familie, pe baza unui certificat medical eliberat de specialist și avizat de medicul de familie sau cabinetul școlar.

Bursa medicală se acordă  tuturor elevilor care au  deficiențe sau afecțiuni funcționale cauzate de boli, tulburări ori afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului.

Printre afecțiunile eligibile se numără:

  • Boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale (epilepsie, paralizii cerebrale)/
  • Boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale (deficiențe de vedere, deficiențe de auz).-
  • Boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale.
  • Boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale  (malformații congenitale cardiace).
  • Boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale  (astm bronșic sever).
  • Boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale.
  • Boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin (boala celiacă, diabet zaharat).
  • Boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză.-
  • Boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării.
  • Boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului (dermatită atopică, psoriazis)
  • Boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele).
  • Boli genetice.
  • Transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant.
  • Orice alta boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică /genetică /ce necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative.

Bursa medicală se acordă lunar pe întreaga durată a anului școlar, inclusiv în timpul vacanțelor. Elevii care beneficiază de acest tip de bursa au dreptul la păstrarea confidentialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

