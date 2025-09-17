Centrul Independent unde se tratează dependența de droguri, alcool și jocuri de noroc

Femeia în vârstă de 77 de ani a pierdut tot în incendiul care i-a mistuit locuința

Casă făcută scrum la Drăgănești. Primăria a ajutat cu un container

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Greu de imaginat ce poate simți un om când munca de-o viață se face scrum în doar câteva minute. Greu de imaginat să vezi cum fumul gros și focul puternic distrug ceea ce Mariana Gheorghe, o femeie  în vârstă de 77 de ani, din comuna Drăgănești, numea „acasă”.

La începutul acestei luni, casa prahovencei a ars precum o torță, incendiul fiind cauzat, se pare, de un scurtcircuit  produs la instalația electrică. Din locuința Marianei Gheorghe nu a mai rămas nimic.

Femeia a reușit să iasă la timp, doar cu hainele de pe ea. Privește și acum neputincioasă la urmările dezastrului și se roagă la Dumnezeu să îi dea puterea să o poată lua de la capăt.

Primăria comunei Drăgănești a sprijinit-o pe Mariana Gheorghe și a amplasat un container racordat la utilități, chiar pe proprietatea unde s-a aflat locuința făcută scrum.

Primăria a amplasat un container

Mai mult, zilele viitoare se va întruni ședință de Consiliul Local, urmând ca, din bugetul local să fie prevăzuți 30.000 de lie pentru ajutorarea femeii.

 

„În urma incendiului din urmă cu o săptămână, în zona satului Drăgănești, o casă a fost distrusă în proporție de 80%, iar situația existentă necesită demolarea totală a casei și și reconstrucția acesteia de la zero.

În casa arsă, locuia o bătrânică în vârstă de 77 de ani cu probleme de sănătate și fiul acesteia în vârstă de 57 de ani.

Gheorghe Mariana și fiul acesteia vor locui o perioadă într-un container, cât timp se va reconstrui locuința.

Faptul că se apropie perioada rece, noi Administrația Publica Locala vom sprijini familia rămasă fără adăpost deasupra capului iar cei care au anunțat că vor să ajute familia necăjita o pot face lăsând la sediul Primăriei Drăgănești sau prin transfer direct bătrânei Gheorghe Mariana prin contul personal: RO14BTRLRONCRT0T0C2EF001

De-asemenea, cei care doresc să ajute cu ceea ce pot, mă pot găsi prin intermediul adresei de messenger sau pe numărul meu de telefon.

Oricui i se poate întâmpla să piardă tot ce a agonisit o viață întreagă, în câteva clipe”, a transmis primarul din Drăgănești, Ionuț Georgian Toma.

