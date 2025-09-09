- Publicitate -

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Mănăstirea Turnu din Prahova găzduiește un eveniment cultural de excepție, organizat de Fundația Turnu – Ajutor și Speranță. Această zi, dedicată credinței și frumuseții, îmbină arta sacră, muzica lui George Enescu și reflecția duhovnicească.

Comunicatul organizatorilor

Evenimentul se deschide cu vernisajul expoziției „Crucea. Piatra din Capul Unghiului”, semnată de Horea Paștina, unul dintre cei mai apreciați pictori români contemporani și membru fondator al Grupului Prolog, cunoscut pentru operele sale în care simbolistica sacrului se conturează prin esențializarea formelor.

Expoziția este curatoriată de istoricul și criticul de artă Mădălina Mirea, o voce importantă în promovarea artei sacre contemporane, cunoscută pentru abilitatea de a crea un dialog esențial între tradiția ortodoxă și expresia artistică actuală.

Locul de desfășurare este Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu”, un spațiu unic în peisajul cultural românesc. Situată în incinta Bisericii Albe a Mănăstirii Turnu, galeria face parte din programul de revitalizare culturală a acestui loc monastic, încărcat de istorie.

Inaugurată pe 25 mai 2024, Galeria este concepută ca un spațiu de întâlnire între patrimoniul ortodox și arta contemporană, în care credința și creația artistică se completează reciproc. De la deschiderea sa, aici au expus artiști consacrați precum Angela Hanc, Laurențiu Mogoșanu, Constantin Cioc, Maria Cioată și Ioan Popa, transformând galeria într-un reper cultural și spiritual în zona Prahovei și în întreaga țară.

După vernisaj, publicul va fi invitat să se bucure de un moment muzical emoționant dedicat operei lui George Enescu, o reverență adusă de doi tineri pianiști unuia dintre marii artiști ai României, celebrat în aceste zile prin Festivalul Internațional George Enescu.

Irina Petrescu va interpreta Voix de la steppe, o lucrare care evocă Rusia stepelor – un univers sonor cu rezonanțe între smerenie și extaz religios. Rareș Trufea va continua cu Pavana din Suită op. 10 nr. 2, piesă plină de eleganță și nostalgie, un dialog sonor între trecut și modernitate, îmbogățit de ecouri folclorice românești.

Seara se va încheia cu conferința „Curajul din viața și învățăturile Sfinților Închisorilor”, susținută de Ciprian Voicilă, scriitor și sociolog la Muzeul Țăranului Român. Conferința va aduce în fața publicului puterea credinței și excepționalul curaj al mărturisitorilor din temnițele comuniste, repere morale indispensabile pentru prezent și viitor.

„Crucea este poarta sfântă ce ne conduce spre iubirea veșnică a lui Dumnezeu”, spunea sfântul părinte Dumitru Stăniloae.

Acest gând exprimă excepțional spiritul evenimentului organizat de Fundația Turnu – Ajutor și Speranță, unde arta, credința și cuvântul se întâlnesc într-o experiență comună, unică.

Evenimentul este deschis publicului și reprezintă o invitație la reflecție, comuniune și întâlnirea cu valorile autentice.

Programul evenimentului

Ora 16:00 – Vernisajul expoziției „Crucea. Piatra din Capul Unghiului”
Expoziție semnată de Horea Paștina, curatoriată de Mădălina Mirea, în Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu”.

Moment muzical cu muzica lui George Enescu
Irina Petrescu, pian – Voix de la steppe
Rareș Trufea – Pavana, Suită op. 10 nr. 2

Ora 17:00 – Conferința „Curajul din viața și învățăturile Sfinților Închisorilor”
Susținută de Ciprian Voicilă, sociolog și scriitor la Muzeul Țăranului Român

