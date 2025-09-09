 

Primăria Câmpina

La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public

Luiza Toboc
Luiza Toboc

Data:

Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe domeniul public al Câmpinei, urmează să fie demolate. Decizia a stârnit rumoare printre locuitorii direct afectați, care spun că plătesc chirie pentru utilizarea spațiilor și care reclamă faptul că vor fi nevoiți să suporte costurile demolării. În egală măsură, administrația locală susține că respectivele „garaje” au fost folosite ca magazii sau bucătării de vară,  nu puțini fiind beneficiarii care „după vizita autorităților scot acum din respectivele spații frigidere și mașini de spălat ca să lase impresia că acolo sunt garaje”.

Decizia demolării garajelor, susține Primăria Câmpina, are legătură cu planurile de reorganizare a parcărilor din municipiu. În acest sens, reprezentanții asociațiilor de proprietari strâng, până pe 12 septembrie 2025, opiniile locatarilor și transmit municipalității  chestionarele completate de către aceștia în vederea identificării soluțiilor  potrivite pentru reglementarea problemei locurilor de parcare, într-un oraș în care numărul autoturismelor este în continuă creștere.

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Câmpina un punct de vedere cu privire la decizia demolării garajelor private, construite pe domeniul public. Chiar dacă oamenii amenință cu instanța și spun că respectivele contractele de chirie le-au fost prelungite în luna ianuarie 2025, pe o perioadă de trei ani, administrația locală precizează faptul că acele contracte au clauză unilaterală de reziliere și că „așa este normal atunci când dorești să modernizezi/reglementezi o zonă”.

„Unele dintre garaje sunt folosite ca magazii, bucătării de vară”

„Parcarea, cu toate elementele componente, trebuie reglementată în Câmpina. Nu s-a făcut nimic concret niciodată, dar cu toții suntem nemulțumiți. La preluarea mandatului am găsit un sistem de parcare în mare parte nefuncțional (lipsa evidenței clare a locurilor de parcare, locuri de parcare fără marcaje și numerotare, parcometre nefuncționale și încasări foarte puține – cât s-a pierdut la buget…e o altă discuție). Și nu în ultimul rând – nicio inițiativă concretă de a mări numărul locurilor de parcare.

Reglementarea parcărilor trebuie să aibă un regim clar. Un sistem care să nu îi avantajeze unii și să-i dezavantajeze pe alții. Unele dintre aceste garaje, cele mai multe, sunt amplasate în interiorul unor parcări, ocupând suprafețe generoase, suprafețe de teren care prin reorganizare/resistematizare vor crea mai multe locuri de parcare.

Din analiza noastră, în legătură cu aceste garaje, am identificat următoarele situații:

– unele dintre ele sunt folosite ca magazii, bucătării de vară, etc.;

– pentru unele dintre ele nu există contract și nu s-a plătit chirie de foarte mulți ani;

– unii beneficiari scot acum din garaje, după vizita noastră, frigiderele și mașinile de spălat ca să lase impresia că acolo este garaj;

– aspectul urbanistic lasă mult de dorit;

Social

De ce le-am prelungit contractele în ianuarie? Simplu: pentru că încetau prin ajungere la termen. În acest fel, chiriașii le-au mai folosit o perioadă, iar Primăria a mai încasat niște venituri. Nu puteam să știm în ianuarie cum vor evolua lucrurile, cât durează procesul de reglementare a parcărilor, ce bani avem, etc.

 „Este normal să le demoleze proprietarii pentru că ei le-au construit”

În plus, poate doresc să recupereze ceva dintre materiale. Dacă Primăria le demolează, conform legii, este obligată să recupereze costurile de la acei oameni și cred că aceste costuri vor fi mai mari. Plata chiriei a fost un lucru obligatoriu pentru că au folosit/ocupat acel teren.

 Contractele de închiriere au clauză unilaterală de reziliere. Așa este normal, atunci când dorești să modernizezi/reglementezi o zonă.

 Menținerea garajelor în interiorul parcărilor generează automat „rezervarea” unui loc de parcare  pentru anumiți locatari, un „loc dedicat”. Acest lucru nu este echitabil.

„Vom începe consultarea asociațiilor de proprietari privind reglementarea parcărilor”

Am demarat procedura de achiziție a unei aplicații prin sistem GIS, pentru inventarierea, cartografierea parcărilor din municipiu, am demarat procedura de achiziție sistem plată parcare și am început refacerea marcajelor în parcări și numerotarea locurilor de parcare.

Vom începe consultarea asociațiilor de proprietari privind reglementarea parcărilor. După centralizarea tuturor informațiilor vom stabili regulamentul de parcare, care va fi supus aprobării Consiliului Local”, ne-a precizat primarul Câmpinei, Irina Nistor.

